Trumpův ministr spravedlnosti přistižen při lži o svých kontaktech s Rusy. Čelí výzvě k rezignaci

před 2 hodinami

Nový americký ministr spravedlnosti nominovaný Donaldem Trumpem čelí výzvě k odvolání. Vyšlo totiž najevo, že se Jeff Sessions v předvolebním období sešel dvakrát s ruským velvyslancem ve Spojených státech, a to navzdory tomu, že to při slyšeních v Senátu výslovně popřel. Sessions se hájí, že na schůzkách s ambasadorem Moskvy neprobíral žádné otázky související s předvolební kampaní. Na kontroverznosti celé záležitosti přidává to, že Sessionsovo ministerstvo má dohlížet na vyšetřování ruského vměšování do voleb, které vede FBI.

Washington - Nová vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa čelí dalšímu problému souvisejícímu se vztahy s Ruskem, který zřejmě zesílí volání po zřízení úřadu speciálního vyšetřovatele.

Americký ministr spravedlnosti Jeff Sessions během loňské volební kampaně dvakrát jednal s ruským velvyslancem ve Spojených státech, a to přes to, že během slyšení v Senátu, který ho do funkce následně schválil, jakékoli předvolební kontakty s Rusy popřel.

Výzva k rezignaci

Ministerstvo Sessionsovy schůzky s ambasadorem Moskvy potvrdilo poté, co na ně upozornil list The Washington Post. Opoziční demokraté v reakci na to vyzvali ministra k rezignaci.

Nové přiznání zřejmě zesílí volání po zřízení speciálního vyšetřovatele, který by prozkoumal vměšování Ruska do předvolební situace v USA. Ministerstvo spravedlnosti řízené Sessionsem je totiž nadřízené Federálnímu úřadu pro vyšetřování (FBI), který nyní prověřuje údajné zásahy ruských hackerů ve prospěch pozdějšího vítěze voleb Donalda Trumpa.

Sessions: O kampani jsme se nebavili

Sessions v rychlé reakci na nová odhalení uvedl, že při svých schůzkách s ruským velvyslancem nikdy neprobíral otázky související s předvolební kampaní. "Vůbec nevím, co by toto obvinění mělo znamenat. Je nepravdivé," uvedl Sessions na svou obhajobu.

Bílý dům informace označil za další příklad manipulativního nátlaku demokratů na prezidenta.

Sessions se v prvním případě s ruským ambasadorem sešel jako tehdejší člen senátního výboru pro ozbrojené složky, podruhé to pak bylo v rámci setkání amerických politiků se skupinou velvyslanců.

Výbor pro tajné služby Sněmovny reprezentantů tento týden zahájil vyšetřování údajných kontaktů mezi Trumpovým týmem a Moskvou během kampaně, kterou se podle některých zpravodajských zdrojů snažili Rusové ovlivnit v Trumpův prospěch. Zatímco podle republikánských členů výboru se přesvědčivé důkazy nenašly, demokraté chtějí vyšetřování co nejpodrobnější.

Utajované kontakty s ruskou ambasádou z doby před Trumpovou inaugurací stály v lednu místo Trumpova bývalého bezpečnostního poradce Michaela Flynna.

Americký prezident Donald Trump přednesl svůj první projev před zákonodárci. Mimo jiné se nezřekl závazků vůči spojencům v Severoatlantické alianci. | Video: Reuters | 00:59

autoři: Zahraničí, ČTK