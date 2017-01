Trumpovi generálové chystají riskantní úder proti Islámskému státu. Mají na to 30 dní

AKTUALIZOVÁNO před 9 hodinami

Z týmu poradců a armádních velitelů Donalda Trumpa prosákly informace o plánech na intenzivnější válku proti Islámskému státu. Oproti éře Baracka Obamy by se měla více zapojit pěchota. Rychlá porážka džihádistů v Sýrii patří mezi Trumpovy priority.

Washington – Svoji první válku povede Donald Trump pravděpodobně v Sýrii.

Generálové a experti zpravodajských služeb z jeho týmu už pro nastupujícího prezidenta připravují plán, jak na bitevním poli zničit džihádistickou organizaci Islámský stát (IS).

Ve srovnání s érou Baracka Obamy má nová strategie spočívat ve větším nasazení amerických pozemních jednotek a v nasazení amerických vojáků přímo do boje proti Islámskému státu.

"Armádní specialisté nyní na mapách hledají každé místo, každou malou plochu, každé malé letiště. Vše, co by mohli američtí vojáci využít," cituje televize CNN představitele ministerstva obrany, který je obeznámen s přípravou strategie.

Agresivnější a riskantnější přístup s sebou nese i větší nebezpečí ztrát na životech. Podle Pentagonu by mohla armáda vyslat do Sýrie tisíce vojáků. V tuto chvíli mají USA v Sýrii pět stovek vojáků, většina z nich působí jako poradci nebo pomáhají navádět bombardéry na cíl.

"Pokud nebude možné zajistit dost zbraní a podpory silám bojujícím u Rakky, je další možností nasadit americké pozemní jednotky tak, aby přímo těmto silám pomohly," cituje agentura AFP svůj zdroj z Pentagonu.

Na vypracování plánu se podílejí nový ministr obrany James Mattis a předseda sboru náčelníků štábů armády USA Joseph Dunford.

Trump řekl, že na předložení plánu na porážku Islámského státu dá svým generálům a poradcům třicet dní.

Kromě toho chce také "hlavu“ vůdce IS Abú Bakra Bagdádího. Irácká rozvědka na konci roku informovala o tom, že se skrývá v podzemních tunelech pod Mosulem, každou noc spí na jiném místě a má u sebe pás výbušnin, aby nepadl živý do zajetí.

Prioritní konflikt

Trump stanovil zničení Islámského státu jako prioritu. Baracka Obamu kritizoval za to, že do války s IS nevrhl více lidí a techniky.

Obama odmítl vyslání pozemních jednotek proti Islámskému státu s tím, že takové řešení by nebylo trvalé a že území kontrolované džihádisty musí ovládnout lokální síly.

Nový ministr obrany James Mattis na slyšení v americkém Senátu řekl, že plány na dobyti Rakky – hlavní bašty Islámského státu v Sýrii – musí být "revidovány a reaktivovány".

Autoři nové Trumpovy strategie zvažují, nakolik by se měl Washington při válce s IS nadále spoléhat na jednotky Syrských demokratických sil (SDF).

Ty jsou tvořeny převážně syrskými Kurdy, v menší míře Araby. Dohromady jde o asi padesát tisíc mužů. Islámský stát disponuje zhruba třiceti tisíci bojovníky.

V Pentagonu uvažují o tom, že američtí vojáci a Kurdové by zajistili okolí Rakky, zatímco přímo do města by vstoupili arabští příslušníci SDF.

Tedy podobný model jako v iráckém Mosulu, kde do ulic vstoupila jen irácká armáda, podporovaná americkými vzdušnými údery.

Americkou podporu syrským Kurdům ale odmítá Turecko. Vnímá ji jako své ohrožení, protože se obává separatistických tendencí mezi vlastní kurdskou menšinou.

Nakolik hodlá Trump brát zřetel na turecké zájmy či obavy, není jasné. V předvolební kampani ani po ní se o Turecku vůbec nezmiňoval.

Barack Obama zahájil bombardování Islámského státu 7. srpna 2014 poté, co džihádisté dobyli oblasti obývané náboženskou komunitou jezídů na severu Iráku. Jezídské muže vraždili a ženy odvlékali jako otrokyně.

Po téměř dvou a půl letech náletů Islámský stát v Iráku drží už jen část Mosulu a okolí, v Sýrii však stále kontroluje rozsáhlá území.

autor: Martin Novák