Trump podepsal nový protiimigrační dekret, Iráku ani držitelů zelených karet se už netýká

Americký prezident Donald Trump podepsal nový dekret, který na 90 dní zakazuje vstup do Spojených států občanům šesti zemí. Podle textu držitelé platných víz budou moci nadále do USA cestovat. Dekret se vztahuje na občany Íránu, Jemenu, Libye, Somálska, Súdánu a Sýrie. Proti původnímu dokumentu, který americké soudy v únoru zablokovaly, dostali rovněž výjimku držitelé trvalých pracovních povolení známých jako zelené karty. Únorový zákaz vstupu do USA se týkal i občanů Iráku; v novém nařízení uvedeni nejsou. "Irák je významným spojencem v boji proti ISIS," zdůvodnil změnu na tiskové konferenci ministr zahraničí Rex Tillerson.

Washington - Americký prezident Donald Trump v pondělí podepsal nové nařízení, které na 90 dní zakazuje vstup do Spojených států občanům šesti většinově muslimských zemí. Oznámil to Bílý dům s tím, že dekret má za cíl předejít riziku teroristických útoků v zemi.

Podle textu, který dostala krátce před podpisem k dispozici agentura AP, se zákaz týká jen žadatelů o nová víza; držitelé platných víz budou moci nadále do USA cestovat. Dekret se vztahuje na občany Íránu, Jemenu, Libye, Somálska, Súdánu a Sýrie. Četní odpůrci Trumpova kroku již oznámili, že se kvůli němu opět obrátí na soudy.

Proti původnímu dekretu, který americké soudy v únoru zablokovaly, dostali podle AP rovněž výjimku držitelé trvalých pracovních povolení známých jako zelené karty. Únorový zákaz vstupu do USA se týkal i občanů Iráku; v novém nařízení uvedeni nejsou.

Trump zmírnil některá opatření po tlaku ministrů zahraničí a obrany, což se týká například vstřícnějšího přístupu k Iráčanům. "Irák je významným spojencem v boji proti ISIS," zdůvodnil změnu na tiskové konferenci ministr zahraničí Rex Tillerson, který použil jednu ze zkratek teroristické organizace Islámský stát. Americké úřady podle něho zajistí spolu s iráckou vládou opatření, která zabrání cestovat do USA "lidem s kriminálními či teroristickými úmysly".

Donald Trump považuje obyvatele zmíněných států za potenciální riziko a dekret má podle něho dát americkým úřadům čas na to, aby zavedly nový a přísnější způsob kontroly lidí cestujících do USA či ucházejících se zde o status uprchlíka. Prověrky uplatňované za éry svého předchůdce Baracka Obamy označil Trump za nedostačující.

Nepřátelsky laděný a neamerický

Nařízení - stejně jako lednový dekret - na 120 dní pozastavuje azylové a uprchlické programy. Mírnější je nově přístup k běžencům ze Sýrie, na něž se již nevztahuje časově neomezené embargo, ale stejně jako na ostatní 120denní lhůta.

První Trumpův dekret způsobil na konci ledna chaos na letištích kvůli nejasnostem, kdo všechno nemá právo vstoupit na americké území. Podle Trumpových poradců byl vznik příkazu podrobně koordinován s klíčovými ministerstvy a nyní by zásadní problémy neměly nastat. Vstoupit v platnost má 16. března, aby měly úřady čas na přípravu.

Komplikace však mohou vládě způsobit odpůrci z řad opozičních politiků či nevládních organizací, kteří se chystají obrátit na soudy kvůli tomu, že dekret je údajně v rozporu s americkým právem. "Navzdory změnám tento nebezpečný exekutivní příkaz naši bezpečnost snižuje, nikoli zvyšuje, je nepřátelsky laděný a neamerický," uvedl v prohlášení předseda demokratů v Senátu Chuck Schumer, podle něhož je krok namířený proti muslimům motivací pro teroristické organizace.

autor: ČTK