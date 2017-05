Atentátník z Manchesteru navštívil čtyři dny před útokem Německo

Salman Abedi, považovaný za pachatele teroristického útoku v Manchesteru, se nehlásil k radikálnímu výkladu islámu a ani k radikálnímu hnutí Islámský stát (IS). Podle agentury Reuters to dnes prohlásil Salmanův otec Ramadan, kterého policie zadržela v Libyi. Uvedl rovněž, že rodina o Salmanově cestě do Británie nevěděla, neboť jim řekl, že se vydává na náboženskou pouť do Mekky. "Mluvil jsem s ním před pěti dny… nepozoroval jsme nic špatného, všechno bylo normální," řekl.

V tom, že Salman nebyl členem IS, který se k atentátu přihlásil, si je Ramadan jistý. "Nebyl členem žádné organizace," uvedl v rozhovoru, během kterého ho podle Reuters zadržela libyjská protiteroristická jednotka. "Rodina je nyní zmatená, protože Salman tuto ideologii nezastával, k této víře se nehlásil," dodal s tím, že rodina teroristický útok vůči civilistům a nevinným lidem odsuzuje.