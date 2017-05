Systémy vlád mají slabá místa. Kybernetické útoky mohou způsobit velké škody, varuje šéf Microsoftu

před 8 hodinami

Masivní kybernetický útok, který v pátek zasáhl nejméně 150 zemí světa, je varováním pro vlády před riziky a slabinami systémů. Uvedl prezident společnosti Microsoftu Brad Smith. Vlády podle Smitha hromadí ve svých softwarových systémech řadu zranitelných míst, což nyní způsobilo "rozsáhlé škody". Podle expertů byl při útoku použit hackerský nástroj, který vyvinula americká Národní bezpečnostní agentura (NSA). Na internet se dostal díky hackerské skupině.

Londýn - Vlády by měly k poslednímu masivnímu kybernetickému útoku, který v pátek zasáhl nejméně 150 zemí světa, přistupovat jako k varování před riziky a slabinami, které samy nahromadily. Řekl to v neděli prezident přední světové softwarové společnosti Microsoft Brad Smith. Nejnovější "vyděračský" virus napadl počítače s operačním systémem Windows od Microsoftu, zejména ty se systémem Windows XP, který už firma několik let nepodporuje.

Vlády podle Smitha hromadí ve svých softwarových systémech řadu zranitelných míst, což nyní způsobilo "rozsáhlé škody". Smith ve svém sdělení kritizoval zejména způsob, jímž vlády ukládají informace o bezpečnostních závadách v počítačových systémech.

Podle bezpečnostních expertů byl při útoku použit hackerský nástroj, který vyvinula americká Národní bezpečnostní agentura (NSA). Na internet se dostal díky hackerské skupině Shadow Brokers, která postupně od loňského léta zveřejňuje uniklé špionážní nástroje NSA.

"Viděli jsme, jak se slabiny, které uložila CIA, objevují na WikiLeaks a nyní tyto prvky, které byly ukradeny agentuře NSA, zasáhly zákazníky po celém světě," uvedl Smith podle BBC. Smith takovou situaci srovnal s krádeží střel Tomahawk americké armádě.

Microsoft uvedl, že už v březnu vydal bezpečnostní záplatu, která má tento problém řešit, mnozí uživatelé si ji ale ještě nenainstalovali. Virus nazvaný WannaCry přes Windows napadl desítky tisíc počítačů pomocí tzv. ransomwaru, vyděračského softwaru, který zabraňuje přístupu k infikovanému počítači a vyžaduje zaplacení výkupného za jeho zpřístupnění.

Experti mají obavy, že dnes se mohou objevit další útoky virů tohoto typu. Pracovníci IT oddělení řady firem museli pracovat o víkendu, aby zabránili novým nákazám.