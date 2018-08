AKTUALIZOVÁNO před 9 hodinami

Zimbabwská vládní strana ZANU-PF po pondělních volbách získala v parlamentu dvoutřetinovou většinu, která jí umožní měnit ústavu. Z 210 křesel má podle volební komise prozatím 144, zatímco opoziční Hnutí pro demokratickou změnu (MDC) 61. Sčítání hlasů, které rozhodnou o rozdělení dalších křesel, pokračuje, informovala agentura Reuters. Výsledky prezidentských voleb komise zatím nevyhlásila. Čas na to má do soboty. Zimbabwští voliči vybírali v pondělí kromě poslanců také novou hlavu státu. Podle agentury Reuters aktuální výsledky naznačují, že by se mohl prosadit 75letý Emmerson Mnangagwa.