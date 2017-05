Stovky syrských povstalců zahájily evakuaci z Damašku. Akce nemá od začátku konfliktu obdoby

AKTUALIZOVÁNO před 19 hodinami

Stovky syrských povstaleckých bojovníků s rodinami v pondělí zahájily odsun z obležené čtvrti Barzá v Damašku. Podobná evakuace ozbrojenců z Damašku se koná poprvé od začátku syrského konfliktu v roce 2011. OSN nicméně kritizuje jak obléhací taktiku syrské vlády, tak samotné evakuace, které se za vládou nastavených podmínek rovnají nucenému vyhnání z domovů. Syrský šéf diplomacie prohlásil, že armáda bude dodržovat klid zbraní, který platí od 6. května na základě dohody z Astany.

Stovky syrských povstaleckých bojovníků s rodinami v pondělí zahájily odsun z obležené čtvrti Barzá v Damašku. Jde o součást dohody o evakuaci uzavřené se syrskou vládou, informovala tisková agentura AFP. Podobná evakuace ozbrojenců z Damašku se koná poprvé od začátku syrského konfliktu v roce 2011.

"Ozbrojenci a jejich rodinní příslušníci nastoupili do 40 autobusů a zamířili na sever Sýrie. Tato operace potrvá pět dní," uvedla v krátké zprávě syrská televize.

Syrský prezident Bašár Asad podporuje podobné evakuace, v jejichž rámci mohou povstalci z obležených oblastí, kteří se vzdají vládě, odejít na území pod povstaleckou kontrolou. Tím se podle Asada sníží krveprolití.

OSN nicméně kritizuje jak obléhací taktiku syrské vlády, tak samotné evakuace, které se za vládou nastavených podmínek rovnají nucenému vyhnání z domovů.

Barzá leží v severovýchodní části Damašku a v posledních měsících byla dějištěm intenzivních bojů mezi povstalci a syrskou armádou.

Šéf syrské diplomacie: Příměří dodržíme

Sýrie bude dodržovat klid zbraní, který platí od 6. května na základě dohody Ruska, Íránu a Turecka uzavřené v kazašské Astaně, prohlásil během tiskové konference syrský ministr zahraničí Valíd Mualim. Uvedl však, že je předčasné hovořit o tom, zda je dohoda úspěšná. Ministr podle agentury AP také řekl, že v Sýrii nebudou dohlížet žádné mezinárodní síly pod vedením OSN.

Dohoda z Astany podle ministra hovoří o rozmístění "vojenské policie" v pozorovatelských střediscích v takzvaných zónách snižování napětí, Mualim však neupřesnil, kdo ji bude tvořit. Podle AP patrně mínil ruské pozorovatele, kteří už v Sýrii jsou.

Mualim také zdůraznil, že dohoda bude platit tak dlouho, dokud ji bude dodržovat i povstalecká strana. Povstalci zapojení do tohoto procesu podle něj musejí pomoci vyčistit oblasti, které kontrolují, od džihádistických frakcí včetně bývalé fronty An-Nusra.

Syrský ministr zahraničí se vyjádřil i k tomu, co označil za "zřejmou změnu postoje americké vlády vůči Sýrii". "Zdá se, že Spojené státy, kde se prezident Donald Trump nechal slyšet, že se krize v Sýrii táhne příliš dlouho, patrně dospěly k závěru, že bez dohody s Ruskem se situace nevyřeší," řekl.

Ministr varoval, že pokud by do země vstoupily bez koordinace s Damaškem síly z Jordánska, které podporují povstalecké skupiny v severní Sýrii, bude to Sýrie pokládat za agresi.

Naopak boj syrských kurdských skupin proti takzvanému Islámskému státu (IS) v severovýchodní Sýrii Mualim označil za legitimní. Tato poznámka je dosud nejsilnější podporou, jakou Damašek syrským Kurdům vyjádřil - a rána pod pás uštědřená Turecku, které syrské kurdské milice označuje za teroristy, uvedla agentura AP.