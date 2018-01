Rok od nástupu Trumpa. Velkohubý prezident USA stále budí emoce a zápasí s "ruským" skandálem

Jedním z klíčových úkolů, které si Trump předsevzal pro první rok prezidentství, byla obnova americké infrastruktury. Chtěl na ni vyčlenit až jeden bilion amerických dolarů. Jeho administrativa ale zatím nepředložila ani návrh zákona, který by potřebné investice uvolnil. Bílý dům teď navíc mluví o tom, že půjde jen o 200 miliard dolarů, tedy o pětinu původně plánované částky.

Trump navázal na ofenzivu Baracka Obamy proti Islámskému státu (IS), do boje ale vnesl větší údernost. Američtí velitelé v terénu dostali větší volnost k samostatnému rozhodování. Bílý dům začal taky víc využívat speciální jednotky a bezpilotní letadla. V Sýrii navíc proti IS vyzbrojil tamní Kurdy. IS byl proto v této zemi téměř poražen, podobně jako v Iráku.