Špionážní drama uneseného Vietnamce: Komando agentů využilo milenky, Kaliňák byl na detektoru lži

Německo je pobouřeno způsobem, jakým se Slovensko podílelo na únosu Vietnamce Trinh Xuan Thanha. Ten žádal v Německu o azyl, nakonec odletěl z Bratislavy na palubě slovenského vládního speciálu, zapůjčeného Vietnamcům. Strana Most-Híd kvůli skandálu hrozí odchodem z vládní koalice premiéra Petera Pellegriniho.

Bratislava - Vietnamská zpravodajská služba sledovala v Německu pohyb emigranta Trinh Xuan Thanha nepřetržitě. Když se procházel se svojí milenkou v berlínském parku Tiergarten, využila situace.

Vietnamští agenti oba násilím přiměli nastoupit do automobilu 23. července 2017. Trinh pak cestoval autem přes Prahu do Bratislavy, odtud do Moskvy na palubě slovenského leteckého speciálu, zapůjčeného slovenské vládní delegaci tehdejším ministrem vnitra Robertem Kaliňákem.

Ačkoliv Trinh Xuan Thanh žádal v Německu o politický azyl, ocitl se nedobrovolně zpět ve Vietnamu a soud ho poslal v lednu na doživotí do vězení.

Slovensko má kvůli případu diplomatický konflikt s Německem a vláda Petera Pellegriniho problém. Strana Most-Híd chce koalici opustit, pokud se potvrdí podezření, že se na únosu Vietnamce z Německa podíleli Kaliňák a šéf protokolu ministerstva vnitra Radovan Šulák.

Nabízíme stručný přehled případu, který nazval bývalý německý ministr zahraničí Sigmar Gabriel "jako vystřiženým z filmů o studené válce."

Kdo je unesený Vietnamec Trinh Xuan Thanh a proč vietnamskému režimu tak záleželo na tom, aby se vrátil zpět?

Trinh patřil k prominentům režimu vládnoucí Komunistické strany Vietnamu. Pracoval jako manažer na vysokých pozicích ve státních firmách. Především ve společnosti PetroVietnam Construction, která je dceřinou firmou těžařského a energetického gigantu PetroVietnam.

Podle slovenského Denníku N patřil k aktérům mocenského boje mezi vietnamským premiérem a generálním tajemníkem strany. V dopise, který zveřejnil, Trinh kritizoval generálního tajemníka, a ten jej proto nařídil za každou cenu dostat zpět. Hanoj proto Berlín žádala o jeho vydání.

V rozsudku se uvádí, že Trinh se dopustil korupce a zpronevěry. Nelze ale ověřit, nakolik byla tato obvinění pravdivá a nakolik politicky motivovaná. Vietnamský režim a vládnoucí strana oficiálně bojují proti korupci ve vlastních řadách, což se snaží prezentovat veřejnosti. Zároveň ale netolerují kritiku, opoziční aktivisté a blogeři dostávají vysoké tresty vězení.

Co dělal Trinh Xuan Thanh v Německu?

Žádal o politický azyl, jeho žádost ještě nebyla vyřízena. Vietnamští agenti ho unesli předtím, než se měl dostavit na pohovor. Německo dobře znal, v minulosti tam pracoval. Berlín mu nakonec v řízení bez jeho přítomnosti na konci minulého roku azyl udělil, ale v té době už byl ve Vietnamu.

Jak jej vietnamské komando uneslo?

Využili toho, že za ním přijela z Vietnamu jeho milenka. Jinak opatrný Trinh, který od příjezdu do Německa nikam příliš nevycházel, vyrazil s dotyčnou ženou do parku Tiergarten. Agenti ho přepadli poblíž hotelu Sheraton.

Z vietnamského velvyslanectví v Berlíně odjeli auty přes Českou republiku do Bratislavy, kde byl na návštěvě vietnamský ministr vnitra. Ten požádal slovenského resortního kolegu Roberta Kaliňáka, zda by jeho delegaci kvůli změnám programu a komplikacím nezapůjčil vládní letoun na cestu do Moskvy.

Jak se k obvinění staví exministr vnitra Robert Kaliňák?

Tvrdí, že o žádném únosu nevěděl a vietnamskou stranou nebyl o nikom takovém informován. Zároveň pochybuje, že by vietnamská delegace takovým způsobem chtěla někoho dostat ze Slovenska. Německá policie se domnívá, že Vietnamci Trinhovi vystavili na let z Bratislavy falešný doklad totožnosti.

Kaliňák také podle deníku Sme byl kvůli únosu Vietnamce na detektoru lži. Na všechny otázky odpověděl "ne" a přístroj odpovědi vyhodnotil jako pravdivé.

