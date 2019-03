Raketa zasáhla dům u Tel Avivu, zranila sedm lidí. Izraelská armáda odpověděla

Aktualizováno před 45 minutami

Po dopadu rakety na dům u Tel Avivu bylo zraněno sedm lidí, včetně dvou dětí. | Video: Reuters | 00:58

Raketa vypálená podle izraelských úřadů zřejmě z palestinského Pásma Gazy zasáhla v pondělí časně ráno obytný dům v obci poblíž Tel Avivu. Zraněno bylo sedm lidí, včetně dvou dětí, informoval deník The Times of Israel. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu kvůli útoku zkrátí svůj pobyt v USA a po pondělním setkání s prezidentem Donaldem Trumpem se vrátí do Izraele. Izraelská armáda oznámila, že zahájila údery na cíle radikálního palestinského hnutí Hamás v Pásmu Gazy.

Raketa poničila celkem 30 domů v obci Mišmeret. Mišmeret, v níž se časně ráno rozezněly sirény varující před raketovým útokem, leží na Šaronské planině severně od Tel Avivu a asi sto kilometrů od severní hranice Pásma Gazy. To ovládá radikální hnutí Hamás, které vede ozbrojený konflikt s Izraelem. Raketa přímo zasáhla dům a zranila šest členů rodiny a dvanáctiletého souseda, který byl na návštěvě. Tři ze zraněných jsou stále v nemocnici. Novinář Raf Sanchez z The Daily Telegraph napsal, že zásah dostal dům Roberta a Susan Wolfových, kteří pocházejí z Londýna. Byli uvnitř s dětmi a vnuky. Amir Dahan z ministerstva financí řekl, že se připravuje náhradní ubytování pro obyvatele zničeného domu. Izraelští politici včetně premiéra Benjamina Netanjahua volají po rozhodné odvetě. Izraelská armáda v pondělí oznámila, že zahájila údery na cíle radikálního palestinského hnutí Hamás v Pásmu Gazy. Jeden vzdušný úder podle rozhlasové stanice Hamásu cílil na úřad šéfa Hamásu Haníji a podle informací agentury AFP byl vážně poškozen. Podle agentury Reuters je ale nepravděpodobné, že by byl Haníja v kanceláři, neboť Hamás běžně evakuuje své budovy, když očekává izraelské útoky. "Izraelské vojenské letouny cílily na kancelář šéfa Hamásu Ismaíla Haníji" ve městě Gaza, potvrdila úder izraelská armáda. Mezi zasaženými cíli byla i námořní pozice západně od města Gaza a také výcvikový tábor na severu Pásma Gazy, uvedly palestinské zdroje, na něž se odvolává agentura Reuters. Obě lokality byly pravděpodobně evakuovány. Hamás měl několik hodin na to, aby obyvatele Pásma Gazy varoval před očekávanými nálety. Palestinská média informovala, že při izraelském útoku rakety v Gaze zničily dvě budovy. Jak uvedla izraelská armáda, jedna z budov patřila tajným službám Hamásu. Podle zdravotníků byli při útoku zraněni tři lidé. Druhá zasažená budova sloužila podle armády vnitřní bezpečnosti radikálního hnutí a vojenským účelům. Trump mluví o Golanech nezodpovědně, získáme je zpět všemi prostředky, hlásí Sýrie číst článek Předminulý týden, 14. března, zažili šok obyvatelé Tel Avivu, když se ve městě poprvé od roku 2014 rozezněly varovné sirény. Izraelská armáda poté uvedla, že na město mířily dvě rakety, z nichž jedna skončila v moři a druhou sestřelila protivzdušná obrana. Izraelská armáda v reakci bombardovala pozice Hamásu v Pásmu Gazy, ač Hamás i další palestinská radikální skupina odpovědnost za útok odmítly. Posléze se objevily zprávy, že rakety byly z Pásma Gazy zřejmě vypáleny omylem. V Izraeli se blíží parlamentní volby a mnoho kandidátů se k útoku vyjádřilo. Nejnebezpečnější premiérův soupeř Benny Ganc řekl, že Netanjahu nedokázal za svého působení Izraelcům zajistit bezpečnost a na předchozí útoky nereagoval s patřičnou silou. "Ten, kdo nereaguje na útoky, vyplácí peníze Hamásu, nebere v úvahu útoky na občany na jihu země a zlehčuje útok na Tel Aviv, má teď rakety v Šaronu," řekl Ganc. Na tento týden připadá výročí zahájení protestů, jimiž Palestinci na hranicích Pásma Gazy s Izraelem, zejména vždy v pátek, demonstrují za návrat na historická území svých předků a za zrušení blokády Pásma Gazy. Tu zavedly v roce 2007 Izrael a Egypt poté, co pásmo ovládlo hnutí Hamás. Manifestace začaly loni 30. března v souvislosti se 70. výročím vzniku státu Izrael, který byl vyhlášen v květnu 1948. Při protestech, při nichž Palestinci hází kameny a zapalují pneumatiky a izraelská armáda střílí ostrými náboji, zemřelo na 200 Palestinců a dva izraelští vojáci. Video: Nad hlavou nám létaly rakety, ale Palestincům vlastní stát přeju, říká Szántó Mám rád Izrael a přeju mu prosperitu, ale stejně tak Palestincům jejich vlastní stát, tvrdí bývalý blízkovýchodní zpravodaj ČT Jakub Szántó. | Video: Martin Veselovský | 26:47