Putin odpočíval na Sibiři, vystačil si i bez dobrodružných kousků a kochal se přírodou

Byly časy, kdy se Putin proháněl na Sibiři na koni či užíval si plavby na raftu a vůbec poutal pozornost médií aktivitami, pomáhajícími budovat image dobrodruha

Moskva - Kreml zveřejnil několik fotografií ze sibiřského víkendu prezidenta Vladimira Putina. Společníky mu dělali ministr obrany Sergej Šojgu a šéf tajné služby FSB Alexandr Bortnikov.

Snímky ukazují pětašedesátiletého Putina při zkoumání sazenic jehličnanů, při plavbě ve člunu po řece Jenisej či při vycházce v horách.

Agentura Reuters připomněla, že předchozí Putinovy snímky z výprav do divočiny měly nejspíše předvést pevné fyzické zdraví a sílu hlavy státu. Byly časy, kdy se Putin proháněl na Sibiři na koni či užíval si plavby na raftu a vůbec poutal pozornost médií aktivitami, pomáhajícími budovat image dobrodruha a současně i ochránce přírody a zvířat.

Nořil se do oceánu v potápěčské kombinéze, aby připevnil na záda běluhy vysílačku monitorující její pohyb v Pacifiku, v batyskafu se potopil do hloubky 1400 metrů v Bajkalském jezeře, na motorovém rogalu provázel let jeřábů, na Dálném východě zneškodnil uspávací puškou tygřici.

Někdejší výprava na dno Černého moře, kde Putin našel dvě amfory, se ale příliš nevydařila. Později byl Kreml nucen přiznat, že objev antických trofejí byl předem pečlivě připravený.

Loni Putin na Sibiři vyrazil na ryby - nikoliv však s prutem a plechovkou červů, ale s potápěčskými brýlemi a harpunou dvě hodiny pronásledoval štiku ve vodě, jejíž teplota nepřesahovala 17 stupňů Celsia.

Tentokráte v odlehlé sibiřské republice Tuva Putin podle svého mluvčího nerybařil, ale kochal se. "Pokud jde o uplynulou sobotu a neděli, prezident se cestou do Kemerova rozhodl vyletěl dřív a strávil sobotu a v neděli v Tuvě u Jeniseje. Prošel se po horách, kochal se krásami přírody," řekl Dmitrij Peskov. Internetový list Gazeta.ru z výbavy hlavy státu odhadl, že Putin nejspíše byl na houbách.