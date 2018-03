AKTUALIZOVÁNO před 57 minutami

Palestinský řidič na okupovaném Západním břehu Jordánu najel do čtyř mladých izraelských vojáků, dva z nich zabil a další zranil. Izraelská armáda uvedla, že šlo o teroristický útok. Informoval o tom list The Times of Israel. Pachatel byl v minulosti podle médií uvězněn kvůli teroristické činnosti. Řidič najel do vojáků nedaleko židovské osady Mevo Dotan na severu Západního břehu, uvedli záchranáři. První oběť zemřela okamžitě, druhá po neúspěšném oživování. Další dva Izraelci byli ve vážném stavu vrtulníkem přepraveni do nemocnice. Lehce zraněný řidič byl zatčen.

autor: ČTK | před 1 hodinou