Otravné látky se u nás vyrábí jen pro testování a v pár gramech, tvrdí odborník z brněnského ústavu

Podle ředitele Vojenského výzkumného ústavu v Brně Bohuslava Šafáře se takové látky vyrábí jen kvůli otestování jejich vlastností a jde spíše o "laboratorní přípravu malého množství".

Brno - Otravné látky se v České republice vyrábějí výhradně pro laboratorní účely, kvůli otestování jejich vlastností. V sobotu to uvedl ředitel Vojenského výzkumného ústavu v Brně Bohuslav Šafář.

"Nemám povědomost, že by se někde u nás jakékoliv otravné látky ve větším množství vyráběly. Pokud se vyrobí malé množství, je to jen pro výzkumné účely," uvedl Šafář.

Pokud se vůbec nějaké připraví, tak pouze v malém množství v řádu gramů, zdůraznil Šafář. V souvislosti s nynějším děním kolem smrtící látky zvané Novičok řekl, že není jasné, co se pod tímto názvem skrývá. Reagoval tak na vyjádření ruského ministerstva zahraničí, podle kterého je nejpravděpodobnějším zdrojem této látky Česká republika, Slovensko, Británie nebo Švédsko.

Malé množství otravných látek vyrábí i Šafářův ústav, ale má k tomu schválení Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW). Výroba je pouze pro výzkumné účely. Řádově jde o gramy, takže podle Šafáře nejde o výrobu, ale spíše "laboratorní přípravu malého množství", kvůli otestování jejich vlastností.

Šafář vidí problém v tom, co se za Novičok označuje. "Nikde oficiálně nebylo řečeno, co je to za látku. Není to v žádné odborné literatuře, že zrovna tato látka je Novičok," vysvětluje Šafář.

Moderní látky je těžké vystopovat

Novičokem byl tento měsíc v anglickém Salisbury přiotráven bývalý ruský agent Sergej Skripal a jeho dcera. Londýn z útoku viní Rusko, které to ale odmítá.

Na zjišťování toho, kdo a čím útočil na Skripala, se podílelo i Centrum ochrany proti zbraním hromadného ničení ve Vyškově. "Prvotní analýzu k možnému použití nervových látek v Salisbury zpracovali pro NATO odborníci vyškovského Centra ochrany proti zbraním hromadného ničení. Umístění aliančního expertního pracoviště na chemickou ochranu v ČR potvrzuje, že naše armáda má v této oblasti výborné jméno," uvedla už dříve ministryně obrany Karla Šlechtová (ANO).

"Rusové tvrdí, že nikdy nic takového nedělali, něco co by se takto jmenovalo, viděl bych to, že je to v oblasti jakéhosi názvu," řekl Šafář, podle něhož se obecně předpokládá, že Novičok je ruský název, i když zřejmě neoficiální.

Obdobné moderní látky je podle něj velice složité vystopovat. "Přibližně víme, o jaké látky jde. Pokud si to někdo nevyrábí někde v kuchyni, tak organizace, která by to u nás vyráběla, já myslím, že není," zdůraznil ředitel brněnského ústavu.

Podle nedávné informace listu Kommersant nervově paralyzující látku Novičok vyvinuli pracovníci ruského Státního vědecko-výzkumného ústavu organické chemie a technologie (GNIIOChT) koncem 80. let minulého století. Za výsledek své práce dostali Leninovu cenu, jedno z nejvyšší sovětských vyznamenání.

Proti tvrzení mluvčí ruského ministerstva zahraničí, že by smrtící látka Novičok mohla pocházet z České republiky, se v sobotu důrazně ohradila Šlechtová i ministr zahraničí v demisi Martin Stropnický (ANO). Tvrzení Moskvy odmítly i Slovensko a Švédsko.

Británie už kvůli roztržce vypověděla ze své země 23 ruských diplomatů. Rusko reagovalo stejnou odvetou. Více než dvacítka britských diplomatů musí zemi opustit do týdne.

