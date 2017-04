Norsko postaví první námořní tunel na světě, povede skrze skalnatý ostrov Stad

AKTUALIZOVÁNO před 6 hodinami

Norsko schválilo stavbu prvního námořního tunelu na světě, potvrdil norský ministr dopravy. Tunel, kterým budou moci proplouvat výletní i nákladní lodě, povede vnitřkem skalnatého ostrova Stad a zprovozněn by měl být v roce 2023. Důvodem výstavby je, že moře v této oblasti bývá často rozbouřené a lodě tak musí čekat, než se uklidní.

Oslo - Norsko schválilo stavbu prvního námořního tunelu na světě, oznámil ve čtvrtek norský ministr dopravy. Trasa dlouhá 1700 metrů povede vnitřkem skalnatého poloostrova Stad. Tunel, jímž budou moci proplouvat výletní i nákladní lodě, by měl být zprovozněn v roce 2023.

"Jsme rádi, že se plán na lodní tunel konečně zhmotní," uvedl norský ministr dopravy Ketil Solvik-Olsen. Dodal, že doba cesty se mezi norskými městy v oblasti podstatně sníží. Na projekt se dlouho nedostávaly finance.

Cena tunelu se odhaduje na 2,7 miliard norských korun (7,83 miliard korun) a práce na něm budou trvat tři až čtyři roky. S jejich zahájením se počítá nejdříve v roce 2019. Inženýři budou muset odstřelit odhadem osm milionů tun horniny.

Severní moře bývá v okolí poloostrova Stad často rozbouřené a nemálo lodí musí před vyplutím na volné moře čekat, než se utiší. Věděli to už Vikingové, a třebaže to byli výborní mořeplavci, své lodě raději v těch místech přepravovali z jednoho fjordu do druhého po souši.

Jinde ve světě už existují tunely pro nákladní říční čluny, například na francouzském vodním díle Canal du Midi. Ovšem norský námořní tunel pojme jako první lodě až do výtlaku 16 000 tun. Budou jej využívat i lodě pověstného "pobřežního expresu" Bergen-Kirkenes spojující jih a sever Norska.

Norsko chce postavit tunel pod horami pro lodě. | Video: Stad Skipstunnel | 01:01

autor: ČTK

