Německo chystá "rychlostní maraton". Na tisících míst budou ve středu měřit rychlost

Řidiči projíždějící ve středu Německem se musí připravit na to, že je může kontrolovat policie. Ve zhruba polovině spolkových zemích budou tisíce kontrolních stanovišť, které budou po celý den sledovat především rychlost jízdy. Akce nazvaná "rychlostní maraton" začne v 6:00 SELČ a v některých spolkových zemích se protáhne na 24 hodin. Týká se to i Bavorska, které chce rychlost měřit na zhruba 2000 místech, o nichž dopředu informovalo. Do akce, jejímž cílem je snížit počet dopravních nehod, za které často může právě příliš velká rychlost, se vedle Bavorska zapojí také třeba Braniborsko, Sasko-Anhaltsko, Durynsko nebo Hesensko. Její součástí naopak nebude s Českem sousedící Sasko.

autor: ČTK | před 7 hodinami