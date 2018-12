USA vypoví smlouvu o likvidaci raket, pokud se jí Moskva nezačne řídit

Spojené státy se za 60 dní přestanou řídit podmínkami smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu (INF), pokud do té doby nezmění Rusko svůj přístup ke smlouvě a nezačne její podmínky plnit také. V Bruselu to po jednání se svými kolegy ze zemí NATO oznámil americký ministr zahraničí Mike Pompeo. Moskva ale i nadále trvá na tom, že ustanovení dokumentu nijak neporušila. K postoji Spojených států se přidalo také české ministerstvo zahraničí.

Američané mají ve svém postupu jednoznačnou podporu všech zemí aliance. Ministři zahraničí NATO ve společném prohlášení uvedli, že Rusko vývojem a rozmístěním raketového systému označovaného jako Novator 9M729 smlouvu IMF hrubým způsobem porušuje. Systém podle NATO představuje výrazné riziko pro euroatlantickou bezpečnost.

"Česká republika sdílí s USA a dalšími Spojenci závěr, že Rusko porušilo Smlouvu o likvidaci raket středního a kratšího doletu. Rusko samo je tak výlučně odpovědno za stav, který přiměl USA ke krokům vedoucím k vypovězení INF-T," napsalo v tiskovém prohlášení ministerstvo zahraničí.

"Přistupujeme k tomu z několika důvodů. V první řadě proto, že kroky Ruska hluboce podkopávají bezpečnost Spojených států a bezpečnost našich spojenců a partnerů," vysvětlil Pompeo.

Smlouva o likvidaci raket středního a krátkého doletu (INF) smlouvu o likvidaci raket středního a krátkého doletu (INF) podepsali sovětský vůdce Michail Gorbačov a americký prezident Ronald Reagan 8. prosince 1987 ve Washingtonu. V platnost vstoupil tento dokument 1. června 1988. Ve smlouvě INF (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty) se obě země zavázaly stáhnout všechny své rakety s doletem 500-5500 kilometrů z Evropy a postupně je zlikvidovat, což byl do té doby bezprecedentní krok. Lhůta na demontáž raket krátkého doletu byla stanovena na 18 měsíců, u raket středního doletu pak na tři roky, smlouva též povolovala vzájemné inspekce. SSSR zahájil likvidaci raket 22. července 1988, Spojené státy zlikvidovaly první raketu 8. září téhož roku. Celkem bylo zlikvidováno 2692 raket krátkého a středního doletu, z toho bylo 1846 sovětských a 846 amerických.

Pro Spojené státy podle něj nemá smysl, aby zůstávaly svázány podmínkami dohody, které je omezují v případné odpovědi.

Americký ministr uvedl, že Moskva může smlouvu z roku 1987 zachránit, pokud v následujících 60 dnech začne její podmínky ověřitelným způsobem znovu plnit. Podle něj má nyní Rusko rozmístěno několik praporů těchto raket, jejichž dostřel z nich činí přímou hrozbu pro Evropu.

Pokud ruská strana svůj přístup nezmění, začne za 60 dní běžet půlroční "výpovědní" lhůta, kterou smlouva INF předpokládá, oznámil Pompeo. "V oněch 60 dnech nebudeme vyrábět, testovat nebo rozmísťovat žádné systémy (které by INF porušovaly)… a uvidíme, co se stane," řekl. Moskva však podle něj zatím nijak nedává najevo, že by měla zájem své chování změnit.

Moskva ale obvinění USA znovu odmítla. "Rusko striktně dodržuje ustanovení smlouvy (INF) a americká strana to ví," prohlásila mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová.

"Rusko obrátilo trend snižování jaderného nebezpečí v Evropě, kde má Amerika desetitisíce vojáků a kde žijí a pracují miliony našich civilistů," zdůraznil Pompeo. V nebezpečí je podle něj také daleko větší počet občanů evropských zemí.

Ruské porušování podmínek dohody INF podle Pompea nelze vidět odděleně od dalších kroků na mezinárodní scéně, například v Gruzii, na Ukrajině, v Sýrii, při vměšování do voleb v jiných zemích či při pokusu otrávit někdejšího agenta Sergeje Skripala v britském Salisbury.