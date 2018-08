Macron představí projekt evropské bezpečnosti. Musíme vyvodit důsledky z konce studené války, tvrdí

Debata o spolupráci v oblasti bezpečnosti by se podle francouzského prezidenta měla týkat všech evropských zemí a Ruska.

Paříž - Francouzský prezident Emmanuel Macron v pondělí řekl, že v následujících měsících představí projekt posílení evropské bezpečnosti. Evropa už se nemůže v této otázce spoléhat jen na Spojené státy, uvedl podle agentury AFP Macron před francouzskými velvyslanci v projevu o zahraniční politice země.

"Musíme vyvodit všechny důsledky z konce studené války," řekl šéf Elysejského paláce. Debata o spolupráci v oblasti bezpečnosti by se podle něj měla týkat všech evropských zemí a Ruska, ovšem pod podmínkou, že bude dosaženo "podstatného pokroku" v jednáních s Moskvou o konfliktu na Ukrajině.

Dialog by se měl podle Macrona zaměřit na "kybernetickou bezpečnost, chemické i konvenční zbraně, teritoriální konflikty, vesmírnou bezpečnost a ochranu polárních oblastí".

Prezident rovněž uvedl, že chce, aby Evropská unie dokázala do konce roku vyjednat s Británií dohodu o odchodu Britů z evropského bloku. Prioritou nicméně je, aby unie zůstala jednotná, zdůraznil Macron.

Francouzský prezident prohlásil, že Evropa momentálně prochází krizí, a "evropský boj" proto bude středobodem veškerých kroků Francie během jeho mandátu.

"Extremisté učinili pokrok, probudily se nacionalismy. Je to důvod, abychom se vzdávali? Rozhodně ne… Ve skutečnosti je potřeba naše úsilí zdvojnásobit," prohlásil Macron.

Evropská unie podle něj musí dosáhnout integrace ve všech oblastech, společnou evropskou politiku označil Macron také za jedinou možnost, jak zvládnout příliv migrantů. Francouzská hlava státu při tom kritizovala Maďarsko a Itálii jakožto "oportunisty" Evropy, kteří těží z finanční podpory, ale odmítají se účastnit dalších procesů.

Vrátit Sýrii a Libyi do normálu

Macron se v projevu věnoval také Sýrii a Libyi, které sužují táhlé konflikty. Bylo by podle něj velkou chybou, kdyby se situace v Sýrii "vrátila k normálu" se současným prezidentem Bašárem Asadem u moci. "Nenáleží Francii, aby vybírala budoucí syrské vůdce, stejně jako to nenáleží jiným zemím, ale je našim úkolem a našim zájmem ujistit se, že syrský národ bude v situaci, kdy to bude moci udělat," dodal Macron.

"Pevně věřím v obnovení suverenity Libye a jednoty státu, jde o klíčové složky pro stabilizaci regionu," řekl Macron ohledně severoafrické země, která je bez jednotné vlády prakticky od svržení autoritářského vůdce Muammara Kaddáfího v roce 2011.

Čtyři hlavní aktéři libyjské politické krize se v květnu v Paříži dohodli na harmonogramu kroků směřujících k volbám 10. prosince. Francouzský prezident vyjádřil odhodlání prosazovat obsah pařížské dohody.