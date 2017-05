Korejský poloostrov je na pokraji jaderné války a můžou za to Spojené státy, stěžuje si KLDR

před 2 minutami

Severní Korea v úterý obvinila Spojené státy, že ženou Korejský poloostrov do jaderné války. KLDR tím reagovala na zapojení dvou amerických nadzvukových bombardérů B-1B Lancer do cvičení jihokorejských a japonských vzdušných sil, které právě probíhá. Čína v úterý vyzvala USA a KLDR, aby spolu "co nejdříve" obnovily kontakt.

Soul - Severní Korea v úterý obvinila Spojené státy z toho, že Korejský poloostrov dohnaly na pokraj jaderné války, informovala agentura Reuters.

KLDR tím reagovala na zapojení dvou amerických nadzvukových bombardérů B-1B Lancer do cvičení jihokorejských a japonských vzdušných sil.

Cvičení se koná ve stejné době, kdy Donald Trump prohlásil, že se "za příhodných okolností" nebrání setkání se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem.

Dva strategické nadzvukové bombardéry B-1B Lancer byly nasazeny v souvislosti s rostoucím napětím, které v regionu vyvolal jaderný a raketový program KLDR.

Severní Korea pokračuje v raketových zkouškách navzdory sankcím OSN a tlaku USA.

Mluvčí jihokorejského ministerstva obrany Mun Sang-kjun řekl, že cílem společného cvičení bylo odradit KLDR od provokací a otestovat připravenost na další případný jaderný test Severní Koreje.

Podle Pchjongjangu však bombardéry "nacvičovaly svržení atomové bomby na klíčové objekty" na území KLDR, a to v době, kdy Trump a "ostatní američtí váleční štváči volají po preventivním jaderném útoku" na Severní Koreu.

Pentagon vyslal do oblasti seskupení amerických bojových plavidel v čele s letadlovou lodí USS Carl Vinson jako ukázku síly amerického námořnictva. V pondělí Spojené státy oznámily, že uvedly do provozu systém protiraketové obrany THAAD, který nedávno umístily v Jižní Koreji.

Peking mezitím vyzval k "okamžitému" zastavení rozmisťování amerického štítu. Systém už je ovšem podle mluvčího amerických sil v Jižní Koreji funkční.

"S Kimem bych se sešel"

Čína taky vyzvala Spojené státy a KLDR, aby spolu "co nejdříve" obnovily kontakt a předešly tak dalšímu stupňování napětí. Mluvčí čínského ministerstva zahraničí tím reagoval na Trumpův rozhovor s agenturou Bloomberg.

Americký prezident v něm připustil, že by se "za příhodných podmínek" se severokorejským vůdcem sešel.

