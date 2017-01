Kanadská policie zatkla slovenského kapitána, který opilý omdlel v kabině letadla

AKTUALIZOVÁNO před 15 hodinami

Kanadská policie zatkla pilota společnosti Sunwing, který přišel do kokpitu letadla Boeing 737 silně opilý. Podle americké CNN je zadrženým sedmatřicetiletý slovenský kapitán a pilot Miroslav G. Policisté jej zatkli v Calgary, odkud měl letět s 99 pasažéry na palubě do města Regina a dále pak do Winnipegu a Cancúnu v Mexiku. Na podivné jednání pilota upozornil policii personál letiště. Podle druhého pilota pak Slovák v kabině omdlel. Muž je zaměstnancem české společnosti Travel Service, která Sunwing pronajímá letadla i piloty.

Ottawa/Praha – Slovenský kapitán dopravního letadla nastoupil v Kanadě do služby natolik opilý, že ještě před startem v kokpitu upadl do bezvědomí. Informovala o tom kanadská televize CBC. Slovák, kterým je podle americké CNN sedmatřicetiletý Miroslav G., pracoval pro českou leteckou společnost Travel Service, jejíž mluvčí Vladimíra Dufková podle portálu iDNES označila incident za selhání jednotlivce. Travel Service přes zimu půjčuje některé stroje i s posádkou kanadskému nízkonákladovému dopravci Sunwing, na jehož lince se událost stala.

Stroj s 99 cestujícímu a šestičlennou posádkou se v sobotu ráno chystal letět z Calgary do mexického Cancúnu. Kapitánova podivného chování si všimla nejen posádka letounu, ale také letištní personál. Druhý pilot později ještě před startem nalezl kapitána v bezvědomí, uvedla policie.

"Existovalo teoretické riziko neštěstí, ale pravděpodobnost, že by pilot takto velké letecké společnosti mohl pod vlivem odstartovat, je velmi nízká, neboť je zde spousta kontrol," prohlásil policejní mluvčí Paul Stacey. "V dohledné době si nezalétá," dodal. Slovák nyní kvůli opilosti ve službě čelí dvěma obviněním.

"Takové chování pilota je zcela nepřípustné, v rozporu s přísnými pravidly a normami naší společnosti a je důvodem pro okamžité zrušení pracovního poměru," citoval iDNES mluvčí Travel Service Dufkovou.

Společnost Sunwing se cestujícím omluvila. "Kapitán byl okamžitě vyveden z letadla a incident nyní řeší místní úřady," uvedly kanadské aerolinky.

autor: ČTK