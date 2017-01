Skotsko hrozí referendem o nezávislosti. Británie pořád nemá plán Brexitu, stěžuje si

AKTUALIZOVÁNO před 8 hodinami

Šéfka skotské regionální vlády Nicola Sturgeonová v neděli upozornila britskou premiérku Theresu Mayovou, že myslí naprosto vážně uspořádání druhého referenda ve Skotsku o nezávislosti, pokud Spojené království v rámci Brexitu (odchodu z EU) opustí jednotný evropský trh. Sturgeonová to řekla v rozhovoru poskytnutém zpravodajské stanici BBC. Nařkla také Mayovou, že nemá žádný plán Brexitu a že její úvahy o něm jsou zmatené. To Mayová popřela a dodala, že plán Brexitu zveřejní během nadcházejících týdnů.

O tzv. Brexitu rozhodli britští voliči v loňském červnovém referendu. Nicméně většina hlasujících skotských voličů, 62 procent, se vyslovila pro setrvání v unii.

Britská vláda se podle skotské první ministryně při jednáních nesmí soustředit jen na imigraci. Premiérka musí být ochotna přistoupit na kompromisy stejně jako Sturgeonová, chce-li mít na své straně Skotsko.

"Nemám pocit, že bych dnes věděla o jejích cílech při vyjednávání víc, než jsem věděla před deseti měsíci. A co je pravděpodobně ještě horší, nejsem si jistá, že ona sama dnes ví víc o svých vyjednávacích cílech, než věděla tehdy," dodala skotská představitelka.

"Udělají velkou chybu, jestliže si myslí, že nějak blafuju" s vyhlídkou dalšího referenda o nezávislosti Skotska, řekla Sturgeonová. Pakliže se Británie rozhodne opustit jednotný trh, je rozhodnuta "dát Skotsku možnost rozhodnout o tom, zda chce být svrženo z tvrdého brexitového útesu pravicovými konzervativními stoupenci Brexitu, nebo zda si samo chce rozhodovat o vlastní budoucnosti".

Strategii Brexitu zveřejní Mayová v příštích týdnech

Ministerská předsedkyně Theresa Mayová odmítla obviňování, že úvahy jejího kabinetu o Brexitu jsou zmatené nebo že stále nemá žádný plán pro vyjednávání s Bruselem. Mayová v neděli oznámila, že strategii Brexitu zveřejní v průběhu příštích týdnů. Řekla to ve svém prvním letošním interview, které poskytla televizní stanici Sky News.

Britská premiérka se vyhnula přímé odpovědi na otázku, zda při jednáních dá přednost omezení imigrace z členských zemích Evropské unie před privilegovaným přístupem Británie na jednotný trh evropského bloku.

Odpověděla, že je chybné chápat kontrolu nad volným pohybem a volný obchod jako dvě odporující si části rovnice. "Jsem smělá v tom, co můžeme naším vztahem s EU získat pro Spojené království, protože to podle mě bude dobré pro Evropskou unii. Moje úvahy tak vůbec nejsou zmatené," řekla.

V této souvislosti vysvětlila, že se na kontrolu přistěhovalectví a na vyjednání dobré obchodní dohody nedívá jako na problém buď, anebo. "Mimo Evropskou unii budeme moci kontrolovat migraci a stanovit vlastní pravidla pro lidi přicházející do Spojeného království, zároveň jako součást výstupové dohody budeme usilovat o to, abychom získali co nejlepší dohodu o vzájemném obchodování s Evropskou unií," dodala.

Portál Politico z rozhovoru usuzuje, Mayová naznačila možnost odchodu Británie z jednotného trhu.

V rozhovoru Mayová uznala, že příprava k výstupovým rozhovorům již nějakou dobu trvá, upozornila však, že žádné plány na Brexit neexistovaly. "Proto pro nás bylo důležité získat nějaký čas, abychom se mohli na problematiku podívat. To je také důvod, proč aktivujeme (článek 50 lisabonské smlouvy) do konce března tohoto roku," řekla.

