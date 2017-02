Znám jména odstřelovačů z Majdanu, tvrdí ukrajinský exprezident Janukovyč. Nechce je ale prozradit

před 8 hodinami

Někdejší ukrajinský prezident Viktor Janukovyč, který během tzv. Euromajdanu na Ukrajině uprchl ze země do Ruska, se při jeho třetím výročí znovu vrátil k tehdejším událostem v Kyjevě. V rozhovoru pro německý časopis Der Spiegel tvrdí, že ví, kdo na tamní protestující poslal odstřelovače, kteří 20. února 2014 zabili v centru Kyjeva minimálně 50 lidí. Jejich identitu ale odmítá prozradit. Ukrajinské úřady přitom Janukovyče obviňují, že za tragickou smrtí desítek lidí i řadou dalších zločinů stál právě on. To exprezident opakovaně odmítl.

Moskva - Bývalý ukrajinský prezident Viktor Janukovyč poslal podle německého časopisu Der Spiegel několik dopisů světovým politikům, ve kterých vysvětluje svůj pohled na události okolo tzv. Euromajdanu z přelomu let 2013 a 2014.

Třetí výročí finále dramatického politického zvratu na Ukrajině s řadou zraněných a mrtvých připadlo na tento týden.

Tehdejší proevropské protestní hnutí na Ukrajině Janukovyče v únoru 2014 nejen přinutilo rezignovat, ale kvůli násilí jeho policejních jednotek proti demonstrantům nakonec exprezident uprchl do Ruska, kde přebývá v dlouhodobém exilu.

Znám odstřelovače

"Nemůžu vám teď říct všechno," zdůrazňoval opakovaně Janukovyč zpravodajovi německého deníku Der Spiegel, který s ním po zveřejnění dopisů světovým politikům udělal rozhovor.

Bývalý ukrajinský prezident v interview tvrdil, že zná jména odstřelovačů, kteří 20. února 2014 zaútočili v centru Kyjeva na demonstranty a zhruba 50 z nich zastřelili. Dodal, že zná jejich přesnou identitu a ví, kdo je povolal. Nemůže o to ale údajně hovořit, protože musí své "zdroje" chránit.

Současné ukrajinské úřady přitom Janukovyče s řadou konkrétních důkazů obviňují z toho, že za vraždou demonstrantů stál právě on i jeho tehdejší nejbližší okolí. Proto na něj taky Kyjev vydal mezinárodní zatykač.

O tři roky později Janukovyč tvrdí, že si prezidentský post, který na Ukrajině zastával od roku 2010, mohl udržet vojenskou silou, ale nakonec k tomuto řešení nesáhl. Uvažoval údajně taky o vytvoření ukrajinské exilové vlády mimo Kyjev, to by ale podle něj rozpoutalo občanskou válku.

Chtěli nás zastřelit

V dopisech, adresovaným světovým politikům, Janukovyč mluví o svém útěku ze země poté, co ho ukrajinský parlament sesadil z funkce.

Popisuje cestu do druhého největšího města na Ukrajině Charkova, následný let helikoptérou do Doněcka i útěk na ukrajinský Krym a do Ruska. Stačilo podle něj jen trochu a útěk nedopadl.

"Na náš konvoj čekala skupina těžce vyzbrojených žoldnéřů, kteří měli nařízeno zastřelit každého, kdo v konvoji byl. Včetně mě," popsal exprezident, který v současnosti žije na jihu Ruska v Rostově nad Donem.

Ukrajinské ani jiné zahraniční zdroje ale žádné informace o údajném komandu, které se mělo Janukovyče během jeho útěku z Ukrajiny pokoušet zabít, nemají.

Považují je za výmysl exprezidenta, který se snaží zakrýt řadu svých vlastních zločinů a pochybení, kvůli kterým panicky utíkal ze země.

Janukovyč je v současnosti na Ukrajině vyšetřován jak z podílu na smrti demonstrantů v únoru 2014, tak z rozsáhlé korupce. On sám ale vše z ruského exilu popírá.

Mír v Donbasu

V rozhovoru pro Der Spiegel taky uvedl, že by rád přispěl k mírovým rozhovorům o situaci v Donbasu, tedy části dvou východoukrajinských regionů, obsazených od jara 2014 proruskými separatisty s výraznou podporou Kremlu.

Podle Janukovyče má Donbas zůstat součástí Ukrajiny, ale dostat větší autonomii.

V případě, že podle něj současná ukrajinská vláda v čele s prezidentem Petrem Porošenkem nesplní tzv. minské dohody, které mají situaci v Donbasu uklidnit, mělo by se podle Janukovyče uvažovat o změně statusu tohoto regionu.

O Rusku a o jeho klíčové roli v eskalaci násilí na Donbasu se ale Janukovyč nezmiňuje.

autor: Adéla Očenášková