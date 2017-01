Vinen, rozhodl ve sledovaném procesu izraelský soud. Mladý voják zabil ležícího Palestince

AKTUALIZOVÁNO před 59 minutami

Izraelský vojenský soud uznal vinným ze zabití teprve 20letého izraelského vojáka, který loni v březnu zastřelil na zemi ležícího zraněného Palestince. Výši trestu soud zatím nezveřejnil. Značně zpolitizovaný proces se seržantem Elorem Azariou rozdělil Izrael na dva tábory, vyjádřily se k němu i izraelské politické špičky. Azaria loni 24. března dorazil na místo, kde o několik minut dříve zaútočili dva Palestinci na izraelské vojáky. Jeden z Palestinců už byl mrtev, k druhému seržant přistoupil a zastřelil ho. Obžaloba tvrdila, že na to neměl právo. Palestinec ležící na zemi už údajně nepředstavoval žádné nebezpečí.

Soudci ho uznali vinným za zabití, nikoli z lehčí formy obvinění, jako je nedbalost. Za zabití hrozí podle práva až dvacetiletý trest, ale nepočítá se s tím, že bude využita jeho horní sazba. Výše trestu bude oznámena později, ale obhajoba už oznámila, že se odvolá.

Verdikt o vině vynesl tříčlenný senát v Tel Avivu. Proces trval téměř osm měsíců a Azaria obvinění odmítal. Jeho čin byl ale zaznamenán na videu.

Případ je v Izraeli velmi sledovaný. Proces se konal v budově vojenského soudu v Jaffě, ale jednání o vině bylo přesunuto do telavivské vojenské základny Kirja a konalo se za zvýšených bezpečnostních opatření.

Soud odmítl tvrzení obhajoby, podle níž byl Palestinec už mrtev, když na něj Azaria vystřelil. Podle soudců zahájil palbu v rozporu s vojenskými předpisy, které střelbu povolují jenom v případě, kdy osoba představuje bezprostřední hrozbu. "Azaria střílel bezdůvodně," řekla předsedkyně soudu, která postupně vyvracela všechny argumenty obhajoby.

Před budovu, kde se proces konal, přišlo několik set Azariových zastánců, zablokovali křižovatku a střetli se s policií. Novináři, kteří byli na místě, tvrdí, že na ně někteří z demonstrantů zaútočili.

Palestinec už nebyl nebezpečný, tvrdí obžaloba

Proces s Azariou začal loni v květnu. Podle svědectví o incidentu, který se stal 24. března v Hebronu, Azaria přišel na místo až několik minut po útoku dvou Palestinců na izraelské vojáky. Jeden z útočníků už byl mrtvý, druhý ležel zraněný rovněž na zemi. Azaria si sundal helmu, podal ji kolegovi, postoupil k ležícímu Palestinci Abdal Fattáhovi Šarífovi a vpálil mu střelu do hlavy.

Podle obvinění jednal v rozporu s předpisy, protože muž už nepředstavoval nebezpečí pro vojáky, civilisty ani Azariu. Pitva prokázala, že Palestince zabila Azariova střela. Video pořízené z větší vzdálenosti zveřejnila levicová nevládní organizace ochránců lidských práv Betselem.

Azaria, jemuž je nyní 20 let, tvrdil, že jednal v sebeobraně. Obhájci pak uváděli, že si jejich klient myslel, že střelba je jediný způsob, jak zachránit život sobě a ostatním vojákům. Prokurátor ale při procesu nechal několikrát přehrát video, z nějž je patrné, že se Azaria k Palestinci blížil pomalu a s rozmyslem, bez jakékoli známky strachu nebo projevu ohrožení.

Azaria, který je armádní medik, byl ihned po incidentu zadržen. Později se ukázalo, že někdo na místě začal volat, že Palestinec má možná pod bundou vestu s výbušninami, což vyvolalo Azariovu obrannou reakci.

Otec usmrceného Palestince je s rozsudkem spokojen

Zatímco představitelé obrany chování vojáka kritizovali, mnoho občanů se Azarii zastává. Premiér Benjamin Netanjahu Azariovo chování odsoudil, ale nepoužil výraz vrah.

Ministr obrany Avigdor Lieberman řekl, že verdikt považuje za přísný. "Žádám všechny, aby soudní rozhodnutí respektovali a prokázali zdrženlivost. Důležité je, aby sektor obrany pomohl rodině i tomu vojákovi," sdělil.

Vojenský prokurátor Nadav Wiessman řekl: "Soudci rozhodli, že to bylo zbytečné zabití. Není to pro nás šťastný den. Byli bychom raději, kdyby se to nestalo, ale stalo se a byl to vážný přečin."

Mluvčí rodiny prohlásil, že soud nevzal v úvahu, že se incident stal na místě útoku. "Mám pocit, že soud vrazil ten nůž, co ležel tam na zemi, do zad všem vojákům," sdělil. Ze soudní síně, kam směla jenom rodina, byla vykázána žena, která rozsudek označila za "hanbu". "To je konec izraelské armády!" volala. Další žena pak vyrazila ven s křikem "odporní levičáci!" Azaria sám nedal najevo žádné emoce.

Šarífův otec je s rozsudkem spokojen. "Cítím se dobře, je to spravedlivé. Byl jsem vyčerpaný, vykouřil jsem dva balíčky cigaret, když jsem se na to díval," řekl Jusrí Šaríf, který sledoval jednání v televizi.

Vojákovi hrozí až 20 let vězení

Za zabití Azariovi hrozí až dvacetileté vězení, avšak tak vysoký trest se neočekává. K vojenskému odvolacímu soudu se může obhajoba odvolat jak proti obvinění, tak proti rozsudku o vině. Podle izraelských sdělovacích prostředků je také možné, že ministr obrany a vojenský prokurátor požádají prezidenta Reuvena Rivlina, aby vojákovi udělil milost.

Izraelská pravice žádá od počátku, aby byl Azaria obvinění zproštěn. Ministr školství Naftali Bennett, který k ní patří, řekl, že by měl být Azaria okamžitě omilostněn a ve vězení by neměl strávit ani minutu. Ministr obrany Avigdor Lieberman je rovněž pro udělení milosti. Vojenský zákon také umožňuje zmírnit trest osobě odsouzené vojenských tribunálem na žádost náčelníka generálního štábu armády.

V Izraeli se neočekává, že Azariu stihne vysoký trest. Naposledy byl ze zabití usvědčen člen beduínského průzkumného pluku Tajsir Hajb. Vojenský soud Hajba posla do vězení na osm let za to, že v roce 2003 postřelil při demonstraci v Rafáhu Toma Hurndalla. Brit se snažil vyvést z palby palestinské děti a po devíti měsících svým zraněním podlehl. V roce 2004 byl Hajb odsouzen k osmi letům vězení, z nichž si po zmírnění odpykal 6,5 roku.

