Islámský stát ničí v syrské Palmýře historický římský amfiteátr. Dřív tam popravoval své odpůrce

před 7 hodinami

Členové teroristické organizace Islámský stát (IS) zničili v syrské Palmýře, kterou nedávno znovu obsadili, části historického římského amfiteátru. Uvedla to stanice BBC s odkazem na zdroje na místě. Podle syrské agentury SANA radikálové poničili "fasádu" amfiteátru, který v minulosti používali k vraždění svých odpůrců. Poničený je i tetrapylon, tedy sloupoví, které stojí před divadlem. IS dobyl v poušti ležící Palmýru v květnu 2015. Poničil v ní už tehdy vzácné památky včetně Belova chrámu. Loni v březnu se syrským vládním jednotkám s pomocí ruské armády podařilo město dobýt zpět, ale v prosinci se do něj radikálové vrátili.

autor: ČTK