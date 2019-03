Islamisté, málo peněz, plné cely. "Nenecháme se zabít," bouří se dozorci ve Francii

Před mnohými francouzskými věznicemi jsou blokády, hoří tam pneumatiky nebo dřevěné palety. Dozorci tak chtějí poukázat na nevyhovující pracovní podmínky, nízké platy, přeplněné cely nebo obavy, že je napadnou nebezpeční vězni. Dozorce znepokojily události ze začátku týdne. V přísně střeženém vězení Condé-sur-Sarthe na severozápadě země zradikalizovaný vězeň Michael Chiolo napadl dva strážce. Jednoho z nich pobodal.

Keramický nůž útočníkovi do jednoho z nejpřísněji střežených žalářů přinesla manželka. Sedmadvacetiletý Chiolo při útoků vykřikoval "Alláhu akbar", tedy v arabštině "Bůh je velký".

Pak se společně se ženou na deset hodin zabarikádovali. Kvůli obavám, že by u sebe mohli mít i další zbraně, nakonec zasáhlo komando. Útočníka lehce zranilo, manželka ale vážným zraněním podlehla.

"Není pochybností, že šlo o teroristický útok," uvedla francouzská ministryně spravedlnosti Nicole Belloubetová.

Chiolo si ve vězení odpykával třicetiletý trest za loupežnou vraždu staršího muže. Podle francouzských médií se radikalizoval právě za mřížemi. Byl dokonce i v kontaktu s pachatelem loňského útoku na adventní trhy ve Štrasburku.

Násilí vůči dozorcům se okamžitě stalo velkým tématem. Řeší se nejen to, jak je možné, že žena dokázala do věznice pronést keramický nůž.

"Bohužel nyní nemáme k dispozici prostředky, které by nám umožnily zabránit tomu, aby se do věznic dostaly nebezpečné předměty," řekl serveru Marianne Wilfried Fonck, generální tajemník odborů Ufap-Unsa Justice, které zastupují zájmy dozorců.

Tvrdí, že bezpečnostní rámy, kterými musí do věznic projít všichni návštěvníci, dokážou rozpoznat pouze kov. Keramický nůž ale neodhalí.

Qui est Michaël Chiolo, l'agresseur présumé de deux surveillants à la prison de Condé-sur-Sarthe ? https://t.co/evpJMjWBdn pic.twitter.com/WLr9PQcsYc — franceinfo (@franceinfo) March 5, 2019

Bezprostředně po incidentu o sobě dali vědět dozorci napříč Francií. Od středy blokovali některé věznice nebo zpomalovali jejich chod. Mimo jiné nepouštěli dovnitř návštěvy.

Odbory tvrdí, že protesty zasáhly 80 věznic ze 188. Řadu z nich se podařilo úplně zablokovat. Několik hodin byl mezi nimi také ostře hlídaný žalář Fleury-Mérogis, který je největší v Evropě, napsal francouzský deník Le Figaro.

"Naše kolegy neopustíme. Nechceme je tam poslat, aby zemřeli," uvedl pro agenturu AFP odborář Thibault Capelle, který pracuje právě v Fleury-Mérogis. "Z věznic se staly rakve," dodal. V protestech nechtějí polevit.

Dozorcům vadí, že stát toho pro ně udělal v posledních letech málo. "Musí se zlepšit bezpečnost a navýšit počet zaměstnanců. Není to ale jen otázka počtu pracovních míst ve vězeňství. Je zapotřebí, aby lidé měli vůbec chuť tohle povolání dělat," řekl pro Le Figaro odborářský vůdce Christophe Dorangeville. Podle něj jsou dozorci také dlouhodobě podhodnoceni. Základní plat podle něj činí 1450 eur čistého, tedy v přepočtu 37 700 korun. Průměrná čistá mzda v zemi je zhruba 2200 eur.

Les baumettes en mobilisation ce matin pic.twitter.com/KDnf0ThVmg — la CGT Pénitentiaire (@CGTPenit) March 7, 2019

Incident vyvolal také diskusi o radikálních islamistech, kteří se chtějí do Francie vrátit z území, jež ovládal Islámský stát. Někteří už do země původu díky francouzskému občanství vrátili, jiní o to usilují.

Například lídr opozičních Republikánů Laurent Wauquiez vyzval vládu, aby jim v tom zabránila. "Žádám, aby se džihádistům, kteří byli v Iráku a v Sýrii, zakázalo vkročit na francouzskou půdu. Odmítám podstupovat takové riziko," prohlásil lídr nejsilnější opoziční strany.

Podle posledních dat dozorci v roce 2017 zaznamenali 4314 různých druhů agrese a útoků, což je vůbec nejvíce od roku 2012. Ze stejných důvodů protestovali několik dní už loni v lednu. Tehdy také vězni napadli strážce.

Aby jejich protesty ukončila, přistoupila tehdy francouzská vláda na dohodu s odboráři. Rozhodla se navýšit počet strážců o 1100 a současně zlepšit jejich bezpečnostní podmínky. Ani to ale situaci výrazněji nezlepšilo.

