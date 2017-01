Irácká armáda se v Mosulu dostala až k řece Tigris, bojuje se v historických čtvrtích

před 7 hodinami

Irácká armáda během bojů o severoirácké město Mosul pokročila až k řece Tigris. Posunula se tak do historické části města. Je to poprvé od loňského října, kdy začala ofenziva za znovudobytí města z rukou teroristické organizace Islámský stát (IS). Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na armádní důstojníky. Již v sobotu irácká armáda postoupila asi 500 metrů od strategického mostu přes řeku Tigris, která rozděluje město na východní a západní část. V neděli se speciální protiteroristické jednotky probojovaly až k mostu, který byl při bojích poničen. "Během postupu nás ostřelovali bojovníci IS z historického návrší," uvedl důstojník speciálních jednotek.

autor: ČTK