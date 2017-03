Hrozba i naděje liberálně-demokratického Západu. První setkání Trumpa s Merkelovou budí velké emoce

před 10 hodinami

Americký prezident Donald Trump v pátek přivítá v Oválné pracovně Bílého domu německou kancléřku Angelu Merkelovou. Muž, který otřásl mnoha dosavadními jistotami Evropy, bude jednat s političkou, považovanou za poslední obránkyni liberálně-demokratického Západu. V prezidentské kampani si přitom Trump udělal právě z Merkelové vděčný cíl. Ani německá kancléřka si nenechala skeptický názor na Trumpa pro sebe. Během setkání ve Washingtonu chtějí ale předchozí neshody smazat a začít od nuly.

Washington - Některé schůzky světových státníků jsou jen do počtu.

Jiné můžou zásadně ovlivnit mezinárodní vztahy a geopolitickou situaci.

Páteční setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa s německou kancléřkou Angelou Merkelovou ve Washingtonu patří bezesporu k těm druhým.

Donald Trump otřásl západním světem a transatlantickými vztahy. Angelu Merkelovou naopak vidí řada lidí v Evropě i v USA jako poslední silnou pojistku, která dosavadní podobu Západu ubrání.

Dva rozdílné světy

Jejich názory na imigraci, ekonomiku nebo globalizaci jsou diametrálně odlišné.

Merkelová vidí současnou zahraniční politiku Vladimira Putina jako hrozbu. Donald Trump jako příležitost ke spolupráci.

Trump tvrdí, že německý dovoz do USA je příliš zvýhodněný a hrozí ochranářskými opatřeními. Podle německé kancléřky je vzájemný obchod bez bariér vítězstvím pro obě strany.

Před odletem do USA německá kancléřka jasně naznačila, že v Oválné pracovně by chtěla začít z čistého stolu.

"Věřím, že přímé rozhovory jsou vždy lepší, než když mluvíte navzájem jeden o druhém. V politice nemá velký smysl číst v minulých prohlášeních," uvedla na setkání se zástupci německého byznysu.

Po Wildersově porážce

Schůzka, původně plánovaná už na úterý, se musela kvůli sněhové bouři nad východním pobřežím USA přesunout na pátek.

Na straně německé kancléřky mezitím před setkáním přibyla přinejmenším psychologická výhoda. "Nizozemský Trump" Geert Wilders v tamních parlamentních volbách výrazně zaostal za předpověďmi průzkumů a v hlasování propadl.

Podle Heather Conleyové, ředitelky Evropského programu ve washingtonském Centru strategických a mezinárodních studií, by měla být páteční schůzka v Oválné pracovně začátkem nové kapitoly.

"Měla by nastavit způsob jejich fungování tak, aby tento vysoce důležitý vztah získal pevný půdorys," uvedla Conleyová v briefingu pro média ve Washingtonu.

Trump útočí

Nebude to ale úplně bezbolestné.

Během uplynulých měsíců, v loňské americké prezidentské kampani a ještě i po vítězství Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách, si oba politici vyměnili na dálku velmi nelichotivá slova.

Trump si v předvolební kampani udělal právě z německé kancléřky vděčný cíl. Jeho dvě velká témata - odpor proti imigraci a hrozba radikálního islámu - se spojila v kritice současného Německa.

Blonďatý bouřlivák ho americkým voličům vykreslil jako nebezpečnou zemi, zaplavenou nekontrolovatelným muslimským přílivem.

Podle Trumpa kancléřka "zničila" Německo, její "šílená" imigrační politika byla "katastrofální chybou".

Zpochybnil taky projekt Evropské unie. Podle jeho pravé ruky a poradce Stevea Bannona je EU "anachronismem", budoucnost patří národním státům.

Už po nástupu do Bílého domu pak Trumpovi lidé obvinili Německo z manipulace eura.

Kancléřka vrací úder

Merkelová na většinu výroků nereagovala.

Americkému prezidentovi ale připomněla, že "Německo a Ameriku spojují společné hodnoty".

A že vzájemná spolupráce musí být postavena na "demokracií, svobodě, úctě k vládě práva a na důstojném přístupu ke každému člověku".

Trumpa kritizovala za jeho záměr zakázat do USA vstup lidem z převážně muslimských zemí a odmítání uprchlíků. Připomněla mu veřejně, že to odporuje ženevským konvencím.

Klíčové setkání

Pro prezidenta Trumpa, který od lednové inaugurace ve Washingtonu přijal například britskou premiérku Theresu Mayovou nebo kanadského premiéra Justina Trudeaua, bude setkání s Merkelovou zatím nejvýznamnější.

Zároveň ale půjde o politicky a diplomaticky nejtěžší schůzku.

"Merkelová je nejmocnějším evropským lídrem," upozornil bývalý americký diplomat Chris Burns pro Washington Post. Čísla tomu odpovídají. Německou kancléřkou je Angela Merkelová už jedenáct let a jde o nejdéle sloužící vrcholnou evropskou političku.

Podle zástupce Bílého domu čeká Trumpa s Merkelovou "robustní výměna" názorů na řadu témat - od Evropské unie, přes financování NATO až po boj proti Islámskému státu.

Bílý dům pak konkrétněji dodal, že Trump si chce vyslechnout názor Merkelové na to, jak jednat s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Vysvětlit si chce nechat i podstatu dohod z Minsku, které mají pomoci vyřešit konflikt na Ukrajině.

Půjde i o obchod

Angela Merkelová a její tým chtějí ale probrat i obchodní a ekonomické vztahy.

Kancléřka přijíždí se zástupci německých firem, které působí v USA. Jde například o společnosti Siemens, Schaeffler nebo o automobilku BMW.

Investice německých firem v USA představují 271 miliard dolarů a 750 000 pracovních míst. Merkelová chce Trumpa přesvědčit, že volný obchod bez bariér je klasickou "win-win" situací pro obě strany.

Podle Trumpova ekonomického poradce Petera Navarra ale velký americký schodek v obchodu s Německem (ve výši 65 miliard dolarů) ohrožuje bezpečnost USA.

Trumpův tým podle některých médií nabídl zástupci německého ministra financí, aby Berlín od Washingtonu nakoupil zbraně, čímž by se schodek snížil. Německo by se tak zároveň přiblížilo k závazku investovat v rámci členství v NATO do obrany nejméně 2 % HDP.

Další schůzky

Berlín podle německých médií nabídku odmítl.

I to ale svědčí o tom, že páteční schůzce Trumpa a Merkelové předcházela řada jednání na nižších úrovních.

Podle Jürgena Hardta, koordinátora transatlantické kooperace na německém ministerstvu zahraničí, je i díky tomu současná atmosféra lepší než bezprostředně po nástupu Donalda Trumpa do Bílého domu.

Sám Hardt už od té doby navštívil Washington dvakrát. Dvakrát se už rovněž setkali ministři zahraničí obou zemí Rex Tillerson a Sigmar Gabriel.

Vrcholná schůzka Merkelová - Trump se ladila i na nedávné bezpečnostní konferenci v Mnichově, kam z USA dorazili viceprezident Mike Pence a ministr obrany Jim Mattis.

Pečlivá příprava

Podle německých médií se Angela Merkelová na páteční setkání v Oválné pracovně Bílého domu pečlivě připravila.

Studovala Trumpovy projevy a záznamy z jeho dosavadních schůzek se světovými politiky. Do jednání s poněkud nevyzpytatelným partnerem chce jít podle svého týmu s otevřeným hledím.

V 90. letech se k moci u nás dostal Mečiar, mezi ním a Trumpem najdeme zajímavé paralely, USA se z nich mohou poučit, říká analytik Dalibor Roháč. | Video: Martin Veselovský | 12:22

autor: Daniel Anýž