Brojit proti Uberu? Asi jako být v hnutí rozbíječů strojů v 19. století, hájí firmu europoslanci

Zákazník si sedne do auta, nechá se převézt na jiné místo a za cestu zaplatí. Podle taxikářů není mezi jejich způsobem dopravy a Uberem téměř žádný rozdíl. Přesto na Uber neplatí stejná pravidla, například co se týče licencí. Taxikářů se naposledy zastal generální advokát evropského soudního dvora. Pokud ho soud vyslechne, což bývá časté, mohl by Uber z Evropy zmizet. Před tím ale varují europoslanci, včetně těch českých. Podle nich by se tak jen omezovaly nové služby, které nabízí moderní technologie.

autor: Lukáš Hendrych

