Czexit by byl pro naši zemi tragédií, riziko je všudypřítomné, říká europoslanec Niedermayer

? Oldis - Dnes 8:23 Čím to že jak se zvolený zástupce dostane do EP/EK tak se z něj rázem stane zastánce evropské byrokracie a velmi často hlasuje proti národním zájmům své vlasti, jako třeba vy? Luděk Niedermayer: No vidíte, já si myslím, že zájmy naší země zastávám mnohem lépe, než politici, kteří možná dle soudu jiných, to správně dělají.

Záleží na tom, co podle vás tím zájmem je. já přemýšlím o budoucnost naší země, o životě našich dětí, o hodnotách, bezpečnosti, kvalitě života. A to mne vede, nikoliv od chvíle, kdy jsem zde začal pracovat, ale už desítky let předtím k tomu, že považuji EU za skvělou věc, zásadní pro budoucnost naší země a jsem moc rád, že jsme jejími členy. A to s sebou nese právo ale i odpovědnost a fungování a rozvoj tohoto projektu dbát.

A o to se snažím.

Možná, že to není vždy úplně srozumitelné a nedaří se to dobře vysvětlit, ale takto to je.



Díky všem za spoustu moc zajímavých otázek, které jsem dostal v rámci tohoto online. O mnoha tématech, které zde v krátkosti popisuji, píši stále (spolu se svými kolegy a našimi stážisty) na facebooku či webu. Touto cestou se take můžete na leccos zeptat kdykoliv....



Přeji Vám hezké odpoledne

? Petr Novák - Dnes 8:29 Dobrý den pane Niedermayere,



chtěl bych se zeptat na finanční stránku vyjednávání. O kolik peněz například na dotacích naše země příjde a staneme se kvůli tomu v příštím období 2021 - 27 čistými plátci?



Petr Novák Luděk Niedermayer: Podle datm, která jsem viděl, nebudeme čistými plátci a budeme kohezní zemí. S tím, jak se postupně koheze posouvá vice na regionální úroveň, čekám, že velká cast naší země bude tyto zdroje dostávat velmi dlouho (průměr nahoru žene Praha).

"Výpadek" rozpočtu kvůli UK se odhaduje na cca. 10 mld euro, ale čistá pozice UK hodně osciluje. To nedělá v rozpočtu ve výši cca 160 mld zásadní sumu a není to ekonomický (spíše politický) problem



na stole jsou 2 důležitější věci:

- co mají být výdajové priority, zda nejsou věci důležitější než miliardy do zemědělství či do koheze (podle mne ano)

- zda by neměl být evropský mini rozpočet alespoň troche navýšen (dost zemí, tuším že všetně nás podporuje). velikost 1% HDP (to by odpovídalo českému rozpočtu 40 mld, zatím co reálně je vice než 1000) neodpovídá tomu, jaké úkoly na tento rozpořet zástupci členských zemí, i parlamentu, kladou. Zvažovanŕe navýšení na 1,3%, pokud by šlo na ty nejvíce důležité věci - bezpečnost, migrace a podobně - je podle mne správný návrh



jaká bude naše pozice k rozpořtu ve zmíněném období bude záležet na to, jakou pozici si vyjednáme :-) tedy to, jak velkými čistými příjemci budeme...

? Tomas Nemeth - Dnes 8:46 Dobry den,

Zajima me, kde bude probihat EUR clearing po vystoupeni UK z EU? Presune se do Frankfurtu nebo vznikne vice financnich center na kontinentu??

Tomas Nemeth Luděk Niedermayer: již v minulosti se řešil problem velkých clearingů (či CCPs) mimo eurozonu. problem byl s tím, že centrální banky mimo eurozonu mají omezený přístup k likviditě v eurech, které je pro instituce jako je "clearing" nutná. dočasně se to řešilo linkami mezi ECB a BoE.

Dnes se mi zdá jasné, že kombinace polohy mimo eurozonu, a regulatorní divergence mezi pravidly EU a UK v budoucnu, ke které může dojít, se tyto instituce budou muset do eurozony přesunout. a mimochodem, což s brexitem nesouvisí, na stole je změna statutu ECB, která právo dohledu na nimi pro ECB posílí...

ale nemyslím, že dojde k tomu, že někde na kontinentu vznikne nové City. dnešní svět už nic takového v tomto rozsahu podle mne nepotřebuje.

? Saša Kasal - Dnes 8:48 Ano, EU je as dosti přísná. Určitě to má být varování, aby ostatní členové neuvažovali o tomtéž. Luděk Niedermayer: Neřekl bych přísná, ale hodně konzistentní. Popis už v otázce dřive. Jinými slovy, jde o to, že pokud chci A, má to důsledek B, a ten s sebou často nese C,D E atd. Není to zlomyslnost, je to vlastnost dnešního složitého světa a hodnosty a pravidla, na kterých Unie stojí. Zda to někoho odradí nebo ne, uvidíme potom, já bych to do jednání raději moc "netahal" :-)

Jinak hodnota klubu je přece v tom že svým členům něco dává..... a Unie, kterou její členové vymysleli, postupně realizovali a rozvíjejí, toto myslím svým členům dává docela dost...

? Josef - Dnes 8:51 Dobry den,jak to bude po brexitu s duchody v UK kdyz tam mam odpracovano 20 let?

Dekuji Luděk Niedermayer: Deatily neznám pokud chcete, ozvěte se mi mailem. Ale nemyslím, že kdokoliv, kdo má v UK právo na cast penze, o ni samozřejmě nepřijde (to by platilo i v zemi mimo EU, tedy civilizované zemi). A pokud v UK žijete, jak jsem psal, na Vašem postavení by se Brexitem (dojde-li k dohodě) nemělo nic změnit. Práva občanů na obou stranách kanálu jsou jednou z prvních a nejvyšších priorit jednání EU, a bylo to otázkou prvního kola jednání, která zdá se je už dobře uzavřena

? Marek Kučera - Dnes 9:22 Dobrý den p. Niedermayere,

chci se zeptat na 3 věci. 1/ Jak je to vlastně s EHP + EFTA versus EU versus WTO vzhledem k VB a jejímu postavení po odchodu z EU? 2/ Jak to vypadá s problémem Severního Irska? 3/ Proč se teprve nyní v ČR začínají objevovat informace (jste s vašimi aktivitami světlou vyjímkou + p. Zdechovský) vysvětlující pozitiva našeho členství v EU?

Ještě jsem chtěl poděkovat za vaše video seriály ohledně EU na FB a na vašich webových stránkách.

Děkuji a pěkný den Luděk Niedermayer: 1. UK se rozhodlo, že režim "a la Norsko", tedy zapojení do společného trhu (a respect k pravidlům) není to, co chce. tedy pokud beru UK = Downing street. UK chce vztah s EU založen na obchodní / asociační smlouvě, které se teprve bude vyjednávat. tedy, bude to model "a la" Kanada. A stejně bude vztah i se členy EFTY

2. O Irsku jsem psal, zatím jediná cesta k naplnění dohody mezi UK a EU z konce roku o tom, že v irsku nebude "hard border" je to, že Severní Irsko bude ve stejném obchodním režimu jako Irsko. To Londýn odmítá a tak čekáme, jaký jiný návrh na tuto citlivou oblast dostaneme

3. Zjevení slova Czexit troche pomohlo, zdá se bohužel, že pozitivní zprávy či připomínání nščeho, co je důležité, moc media oslovuje věru málo. Zaznamenávám ale pokus o změnu, jen dou´fám, že to bude změna dlouhodobá a co nejvíce lidí se do toho zapojí. A samozřejmě, za vaši poznámku děkuji :-)

Ale jinak, vinu na dnešním stavu ve vztahu k EU nesou někteří politici mnohem vice, než media....dle mého soudu

? Karolína M. - Dnes 9:39 Dobrý den,



hrozí podle vás czexit nebo nějaký jiný exit?



Děkuji za odpověď Luděk Niedermayer: Obávám se, že v žádné jiné zemi Unie není dnes tak nízká podpora tohoto členství. Naopak, obecně spokojenost s Unie v Evropě spíše roste.

Samozřejmě, společnost je dnes ne zcela stabilní a prediktabilní, a leccos se může změnit, ale tak to je.

Doufám, že si s Czexitem přestaneme zahrávat, již debata o něm, jak slyším od firem, nás poškozuje.

Ale jak jsme psal, myslím, že co nejvíce lidí, nejen politici, by se měli zamyslet, zda s tímto dnešním pro mne z hlediska budoucnosti nebezpečným stavem, nezkusíme něco udělat...

Možná bychom po letech mohli zkusit do té naší Unie opravdu vstoupit, co myslíte? Dnes je pro nás ONI, zatím co my jsme MY :-(

? Pavel Starý - Dnes 9:43 Dobrý den pane Niedermayere,

chtěl bych se zeptat zda a jaké návrhy na přechodné období (po březen 2019) jsou nyní projednávány a jaká je šance na jejich přijetí? Budou pro případné přechodné období platit pro Británii nějaká jiná práva a povinnosti než je tomu nyní v rámci jejího členství v EU?

Děkuji a přeji hezký den. Luděk Niedermayer: přechodné období si můžeme představit jako "členství v Unie" "bez práva jako člen vystupovat" - tedy bez podílení se na rozhodování.

k tomuto se dnes blížíme a je to něco, co zajistí pro lidi a firmy prakticky to, že Brexit příliš nepocítí.

tedy UK bude mít stejná práva a povinnosti, jako člen Unie (včetně zapojení do společného trhu, čerpání a plateb do rozpočtu)

Unie se pokusí take UK pomoci s tím, aby !nevypadla" z mezinárodních smluv, které Unie pro své členy vyjednala (i když to může záviset na druhé straně)



takže, je to ztráta pro UK z politického hlediska (nespolorozhoduje, a musí vše respektovat), ale dává to Londýnu vice času Brexit domyslet a nezbytné smlouvy začít připravovat.

take pro naše firmy (a občany, viz výše) to je dobrý postup, UK na začátku jednání ztratilo zbytečně mnoho času a vše ostatní by byl fakt velký chaos.

tak snad se touto "second best" cestou vydáme - voi má odpově dříve

? Sergej - Dnes 9:53 Vážený pane poslanče,



Prosím, Prosím, povolí Velevážená Evropská komise používat rumovou příchuť? Luděk Niedermayer: toto přesně není moje parketa.

a mimochodem, Komise dělá jen to, co jí uložily členské státy.

mám pocit, že je zde ve hře zdravotní závadnost některých příměsí.

o tom opět nerozhoduje Komise, ale EU k tomu, z vůle zemí vytvožila nezávislý, a docela transparentní výzkumák (EFSA)

takže, zatím nevím, jak to dopadne, ale pokud budete hledat odpověd na otázku proč, a budete to chtít opravu zjistit, toto asi bude cesta



možná si představujete rozhodování o tom, jak moc jedovatých či nebezpečných látek budeme na stole mít jinak, ale mně se to jeví z hlediska logiky procesu ok

? Mojmír - Dnes 10:04 Hezké dopoledne přeji,



mám dva, vlastně tři dotazy. Za prvé, co se stane, když se nepodaří včas uzavřít dohodu, respektive jak moc reálná je podle vás tahle možnost. A za druhé, zda jste řešili i otázku Gibraltaru. Budou pro něj po brexitu platit stejná pravidla jako pro Britské ostrovy?



Děkuji Luděk Niedermayer: Jednání o dvou dohodách, které potřebujeme rychle (na podzim, neb UK vystoupí příští jaro) se na posledním jednání velmi posunula. Takže, zde hrozí "jen" (či nejvíce) to, že je zablokuje nějaký politický proces v UK. To by znamenalo, že by v březnu nastal tvrdý brexit, bez upravení prakticky žádných důležitých věcí. přineslo by to velký chaos (hlavně z hlediska postavení UK, které by odpovídalo právnímu vakuu nejen k EU, ale i dalším částem světa, neb UK nemá ani vlastní obchodní režim dle WTO). dnes by typoval, že se to nestane a dohoda bude uzavřena



Kolem Gibraltaru toho moc nevím, neb oříškem jednání je problém hranice Severního Irska a Irska. Čekal bych, že logistika kolem vztahu na Gibraltar se bude odvíjet o vztahu EU a UK. Ale Gibraltar je horké téma Španělské politiky (a Španělé specielně toto téma v diskusích akcentují), takže kolem toho nějaké turbulence ještě možná budou (je tam velká provazba ekonomik), ale myslím, že zde je konečný výsledek jasný.

Nicméně, asi v mnoha oblastech nás čeká hledání některých rozumných pravidel pro vztahy v takovými to Královskými državami, které Unii v oblasti třeba daní a praní špinavých peněz dělají již dnes velké trable. A Gibraltar zase hraje sám zásadní roli v daňově citlivém on line sázení (k male radosti nejen EU, ale i UK).

U Irska jsme na tom mnohem hůže, o politika Londýna se tak troche podobá hledání kvadratury kruhu. Proto EU trvá na záložním řešení - obchodních pravidlech EU s Severním irsku, jako zatím jediná reálné cestě k nezavedení hranic. Což je cíl, na kterém se UK a EU již loni shodly.

? Kateřina C. - Dnes 10:21 Dobrý den. Podle Barniera už je dojednána část dohody ohledně finančního vyrovnání britských závazků a taky práv občanů EU v Británii po brexitu. Víte už, co dojednali? Kolik, třeba procentuelně, bude muset Londýn doplatit? Dá se to vůbec vynutit?

Kateřina C. Luděk Niedermayer: Nové informace o finančním vyrovnání nemám, ale bude zahrnovat vice různých položek rozložených v čase. Bude to asi o řádu kolem 50 milliard euro (o tom, jak vypadá přesně dnešní finanční vztah UK a EU najdete data na stránkách Komise - v roce 2016 byla UK čistým plátce v řádu 5,5 milliard euro, o rok drive tuším přes 10 mld).

Ale finanční vztahy tím asi nekončí, neb pokud bude chtít UK jistou míru přístupu na společný trh, bude to asi zahrnovat kompenzace pro Unii stejně tak jako situace, kdy bude UK chtít být součástí Unijních programů (třeba na VaV). Z logiky věci platí to, že nesplácet tento závazek by bylo pro UK velmi nešťastné, neb by se to promítlo do dalších ujednání, která budou fungování UK důležité. takže tohoto se nebojím



Jednodušší to je s právy občanů, kde směřujeme jasně k tomu, že pro Evropany v UK a občany UK v EU se Brexitem práva zásadně nezmění (nevím, jak to bude s okrajovými věcmi, jako volbami do samospráv a podobně). A důležité je, že toto bude zachováno i během dalšího dvou letého přechodného období.

Poté zřejmě budou nově příchozí dz EU do UK posuzováni jako občané jiných cizých zemí. pokud smluvně tuto oblast nějak neupravíme v následné dohodě (celé dohodě o budoucích vztazích).

Jednání o ní jsou dnes těsně před startem.

? Mirek - Dnes 10:30 Dobrý den, v posledních týdnech se hovoří o referendu czexitu. Nakolik je podle vás tato varianta reálná? Hrozí, že si Češi odhlasují vystoupení z EU?



Díky. Luděk Niedermayer: V dnenším světě se dějí věci, které se zdají být velmi nereálné. Docela často.

Jinými slovy, stane se to, co budeme chtít.

Pokud bude chtít většina lidí hlasovat o vystoupení z EU, drive či později k tomu dojde.

Pokud, bez ohledu na pravdivé informace a vědomí důsledků se rozhodnout toto referendum, nebo prostřednictvím vobeb dotáhnout, může se jim to povést.

Považoval bych to za velkou stragedii pro naši zemi a lidi v ní žijící.

Takže, stale vice přemýšlím, co my všichni (nejen já jako politik), může s tím udělat, pokud to nechceme. Myslím, že nejsem sám, kdo takto uvažuje.

Sice se mi nezdá, že v posledních dnech riziko tohoto směru roste, ale díky nízké popularitě Unie u nás, je "všudepřítomné". Což znamená, že bych se snahou posunout veřejné mínění v této věci nerad otálel...

? Novák - Dnes 10:31 Chodím pravidelně nakupovat britské potraviny do jistého řetězce. Co myslíte, budu moct i za dva roky? Máme si nakřečkovat nějaké zásoby? :) Luděk Niedermayer: nekřečkujte, Británie od Evropy "neodjíždí", logika obchodu s blízkými zeměmi a obchodními režimy Brexitem nekončí.

ale můžeme to vše tak trochu zkomplikovat

buďto tím, že nakonec skončíme u některých položek s nezanedbatelnými cly (ty jsou v rpůměru obvykle nízké, ale neplatí to u všech komodit)

a nebo situací, kdy se UK rozhodne odpoutávat svá regulatorní pravidla (normy pro výrobky) od Unijních, což může zkomplikovat obchod v některých oblastech

myslím, že by to nebylo v ničím zájmu, ale v dnešní politice to neznamená, že se to nemůže stát.

nicméně, pokud se dotáhne dnešní směr jednání, znamená to řádnou změnu po následující necelé 3 roky

co bude dál záleží ve velké miře na tom, jak těsný obchodní vztah do budoucnosti (a tedy i omezení suverenity, neb to spolu smlouvy nesou) bude UK chtít

? Benda - Dnes 10:32 Je EU vůbec ochotná Britům v něčem ustoupit?



Benda Luděk Niedermayer: Zdánlivě snadná otázka, v realitě nikoliv.

Pokud ústupkem myslíte to, že naši vyjednavači upřednostní zájem občanů UK před zájmy občanů EU27, které represntují, pak je asi jasná odpověď.

Ale, EU se opravdu snaží najít vzájemně přijatelné řešení, které sníží škody, které Brexit napáchá. A prakticky vyjednáváme (nebo byli jsme ochotni vyjednávat) o každém konceptu, se kterým Londým přišel (alternativy a la Norsko, celní Unie jako Turecko, asociační dohoda jako Ukrajina a podobně).



Ale, Unie má nějaká pravidla, hodnoty a principy. Ty třeba říkájí, že společný trh je spojen se 4 svobodami. z toho nejde ustoupit. Stejně tak, celmí Unie znamená omezení nezávislých obchodních smluv, což je zdravý rozum. Zjednodušeně řečeno, výsledkem nemůže být něco, co se nazývá "vyzobávání třešniček", což by asi Londýn uvítal (třeba UK mimo společný trh, ale banky ze City na něm).



Takže, chceme konzistentní pravidla, a u jednacícho stolu representujeme zájem EU27. Osobně nejsem proto, aby do hry vstupoval accent na to, že by UK mělo pocítit, co opuštění EU znamená. Neboť to se projeví tak či onak, a bohužel pro obyvatele UK, docela silně (i když Londýn může škody troche omezit volbou vhodného modelu budoucího vztahu, což zatím není to, co se děje)...

? Ales Kirivski - Dnes 10:35 Jste mi sympaticky svym nepopulismem. V EP jste ve frakci lidovcu. Vlastne vsechny tri partaje jste dnes opozicni. Budete kandidovat nejak dohromady za rok? Myslim,ze proevropsti volici by takovou spolecnou kandidatku privitali. Luděk Niedermayer: Díky. Už jsem o psal, jsme přesvědčen, že tyto tři strany (a třeba i některé menší, programově podobné), musí rychle hledat cestu k sobě.

jak najdete v odpovědi výš, asi to bude "process", který by měl být ale poměrně rychly a měl by reagovat na situaci.

Zda a jak široká bude shoda na postupu ve volbách do EP se asi ukáže za pár měsiců, dnes je asi prioritou domácí politiky podzim.

osobně bych byl nerad, kdy representantni TOPky v kampani do EP hledali rozdílové body proti kandidátům Stanu a Lidovců. tady pokud postoje těchto stran budou podobné, jako zde vidím dnes u kolegů v naší společné delagaci, kde spolu myslím úspěšně spolupracujeme

? Martin - Dnes 10:39 Stejně myslím, že by se měl najít způsob, jak celý brexit ještě zvrátit, nemyslíte? Dnes víme, že kampaň byla lživá, že to celé bylo v podstatě levé a cinklé. Přesto se Britové i všichni ostatní zarputile tváří, že "hlas lidu, hlas boží". Ale takové úvahy už asi nemají šanci, že? Luděk Niedermayer: Upřímně řešeno, myslím, že ne, i když to je samozřejmě věcí Britů a bavit se lze asi "skoro o ovšem" (třeba o obratu k účasti na společném trhu, pokud by o to byl z UK zájem).

Zde sleduji, že opravdu hodně lidí jejich rozhodnutí lituje, ale cestu zpět, při sledování tamní politiky, nevidí. Spíše snižování škod.

Bohužel, zásadní roli podle mne hraje naprosto neujasněná politika Labouristů, respektive jejich nejvyššího vedení. Ta vlastně i k výsledku referenda přispěla a i dnes hraje roli.



Ale je to paradox, že o tak zásadním rozhodnutí, které ovlivní životy obyvatel UK na mnoho dekád, rozhodla tam malá většína velmi špatně informovaných lidí. kteří navíc, kromě ANO/NE nebyly sto ani vyjádřit názor, co má být pak (což mimochodem myslím neví ani velká část tamního kabinetu)....

? Libor H. - Dnes 10:45 Slyšel jsem,že váš předseda chce být nejen poslancem v Bruselu,ale i pražským primátorem. Dá se taková práce dle vás stíhat? Připadá mi to nemožné. Je fajn,že jste se zas spojili se Starosty,ale myslím si,že ta spolupráce měla být širší - KDU, Zelení. V Praze by to liberální voliči přivítali. V eurovolbách budete zas kandidovat rozdrobeně? Luděk Niedermayer: Osobně jsem mnohokrát řekl, že si myslím, že názorově tak podobné strany jako ty, které třeba zde velmi dobře spolupracují, by měli rychle směrovat k sobě. V politice jsem krátce, a v domácí skoro vůbec, ale zjevně se to snázeji řekne než udělá :-(

V každém případě, dnešní doba potřebuje myslím troche víc odvahy. Proto jsme třeba apeloval na leadery EPP stran (KDU, Stan, TOP - dle abecedy), aby v případě, kdy duo Zeman Babiše bude směřovat k předčasným volbám, pro ně vytvořili jednu, společnou kandidátku.

A jsem rád, že i pod menšími hrozbami se v Praze tímto směrem vývoj posouvá, a byl bych rád, kdyby to nebyla vyjímka.

I pro volby do EP bych přivítal, kdyby se nějaká dobra dohoda našla.

? Rudolf Dvoracek - Dnes 10:45 Dobry den, nakolik ocekavate pravdepodobne, ze Britanie po opusteni EU do unie opet vstoupi? Meli by se cesti student a pracujici v Britanii obavat zvysene administrativni zateze? Luděk Niedermayer: Dobrý den z Bruselu. Díky za pozvání do online a vase otázky.

prosím o toleranci překlepů, protože se pokusím psát rychle, na klávesnici bez češtiny :-) doufám, že I tak smysl odpovědí za překlepy nezmizí....



Takže, to co bude pro Brexitu, jak z hlediska postoje lidí a hlavně politického vývoje v UK, je úplně ve hvězdách. Dnes Brexit v poměrně tvrdé formě - bez celní unie či společného trhu - prosazuje jedna čast tamních konzervativců, jakou bude mít váhu dál, těžko soudit. A take asi bude Pravda, že jen prostý návrat zpět nebude právně ani politicky možný.



Po Brexitu (a přechodném období, které bude další necelé 2 roky) asi padne to, že studenti z EU budou mít stejné postavení jako místní. Ale není vůbec vyloučené, že oblast vzdělávání a RaD pokryje nějaká vyjednaná dohoda, UK o to asi bude mít zájem. Ale další necelé 3 roky by měl být stav beze změny, pokud vše půjde tak, jako dosud.

A platí to i opačným směrem samozřejmě.

? Marie Knochová - Dnes 11:03 Dobrý den, pane Niedermayere, budete v roce 2019 znovu kandidovat? Luděk Niedermayer: Zatím fakt nevím, ještě si tu otázku nekladu :-)

Myslím, že to pár měsíců ještě počká.....

To co nepočká je snaha o to, abych I já alespoň trochu přispěl k posunu českého povědomí o realitě fungování EU a o tom, jak důležité pro nás je, aby i s naší pomocí Unie fungovala. To je teď pro mne hlavní priorita konzumující mimo parlamentní čas