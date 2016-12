Tunisko reaguje na teror v Berlíně. Džihádisty, kteří se do země vrátí, slíbilo ihned zatknout

před 9 hodinami

Tunisko se v návaznosti na berlínský útok rozhodlo přitvrdit proti islámským radikálům. Tuniský premiér Júsuf Šáhid oznámil, že pokud se radikálové vrátí do rodného Tuniska, budou okamžitě zatčeni. Podle tuniského ministerstva vnitra více než tři tisíce Tunisanů odjelo ze země s cílem zapojit se do bojů na straně islamistů. Hlavním důvodem, proč mnoho mladých Tunisanů odjelo podpořit islamisty, byl podle Reuters bezpečnostní chaos, který nastal po povstání v roce 2011.

Tunis - Radikálové, kteří se vrátí do svého rodného Tuniska, budou okamžitě zatčeni a souzeni podle protiteroristických zákonů; pro odsouzené již tuniská vláda staví vězení. Napsala to agentura Reuters s odvoláním na tuniského premiéra. Jde částečně o reakci na nedávný berlínský útok, který je připisován tuniském útočníkovi. V současné chvíli má Tunisko největší poměr islámských radikálů, kteří odjeli bojovat do zahraničí, k počtu obyvatel. Mnozí tak mají obavy, co se stane, pokud se tito lidé do země vrátí.

"Pokud vstoupí na tuniskou půdu, budou okamžitě zatčeni a souzeni podle protiteroristických zákonů... Máme o nich veškeré informace, známe každého z nich. Podnikli jsme všechny nutné kroky," řekl tuniský premiér Júsuf Šáhid ve čtvrtečním vysílání státní televize.

Podle tuniského ministerstva vnitra více než 3 tisíce Tunisanů odjelo ze země s cílem zapojit se do bojů na straně islamistů; 800 z nich se prý již vrátilo, ale bližší informace o tom, jak s nimi tuniské úřady naložily, nejsou k dispozici. Hlavním důvodem, proč mnoho mladých Tunisanů odjelo podpořit islamisty, byl podle Reuters bezpečnostní chaos, který nastal po povstání v roce 2011.

Protiteroristické zákony, o kterých Šáhid hovořil, začaly platit v roce 2015. Jejich hlavním cílem je usnadnit odsuzování případů terorismu. Podle italské tiskové agentury ANSA tuniská vláda v současné době staví pro odsouzené džihádisty technologicky vyspělé vězení s nejvyšší ostrahou.

Problematika vracejících se džihádistů v posledních týdnech rozpoutala velkou debatu v tuniském parlamentu, někteří politici navrhovali tyto osoby zbavit občanství, což ale tuniská ústava nepovoluje. Debata zesílila po teroristickém útoku na berlínském vánočním trhu, při kterém 19. prosince přišlo o život 12 osob a který je připisován Tunisanovi Anisu Amrimu. Údajného útočníka po několikadenním celoevropském pátrání zastřelila nedaleko Milána italská policie.

