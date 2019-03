Proti Trumpovi půjde bývalý hacker i politický matador. Prezident píše o nízkém IQ

Do startu demokratických primárek, ze kterých vzejde vyzyvatel republikána Donalda Trumpa do prezidentských voleb 2020, zbývá deset měsíců. Kampaň ale už běží na plné obrátky. Bývalý kongresman Beto O´Rourke z El Pasa v Texasu má image outsidera. Jenže od chvíle, kdy před víkendem oznámil kandidaturu, shromáždil od příznivců rekordní obnos peněz. Což se ovšem ještě může změnit, až svůj útok na Bílý dům oficiálně potvrdí bývalý viceprezident Joe Biden.

O prezidentský úřad se v tuto chvíli uchází už patnáct demokratů a šestačtyřicetiletý O´Rourke je důkazem, že demokratický peloton je tentokrát nejen nesmírně početný, ale že voličům nabízí nejrozmanitější výběr v moderní historii USA.

Je v něm šest žen, zástupci několika menšin. Mezi kandidáty jsou ale i velké věkové rozdíly a také se velmi liší podle toho, jakou politickou zkušenost s sebou do kampaně přinášejí.

Senátor Bernie Sanders z Vermontu nebo právě Joe Biden shodně zastupují starší politickou generaci. Sandersovi je sedmasedmdesát let, Biden je o rok mladší.

Bývalý viceprezident svoji kampaň ještě oficiálně nespustil, ale podle amerických médií je jen otázkou času, kdy tak učiní. Už o uplynulém víkendu se podřekl, když sám sebe zařadil mezi demokraty, kteří "kandidují". A teprve zpětně se opravil, že prý chtěl říct, kteří "by mohli kandidovat".

Bidenovo řečnické uklouznutí si nenechal ujít Donald Trump. Na Twitteru to v pondělí využil k tomu, aby bývalého amerického viceprezidenta označil za "dalšího člověka s nízkým IQ".

Široká demokratická škála

Biden bude pravděpodobně poslední těžkou vahou, která se připojí k demokratickému pelotonu kandidátů.

Podle zkušeností v nejvyšší americké politice bude na jednom konci spektra právě ještě například s Bernie Sandersem či senátorkou Elizabeth Warrenovou.

Na tom opačném stojí Beto O´Rourke. Od roku 2012 byl šest let členem Kongresu, což je ovšem na prezidentského kandidáta velmi chudá politická průprava. Jako jeden ze 435 členů dolní sněmovny O´Rourke navíc nebyl nijak výrazný.

Jeho současný vstup do prezidentské kampaně je přesto ostře sledován. Demokratickou stranu totiž uhranula jeho loňská kampaň do amerického Senátu, kdy se v Texasu pustil do souboje s dosavadním republikánským senátorem Tedem Cruzem.

V Texasu, kde by neměl mít proti známému zavedenému republikánovi šanci, Cruzovi ale tvrdě šlapal na paty. Vybral ohromné peníze od individuálních dárců, a i když nakonec těsně prohrál, pro mnohé demokratické voliče se O´Rourke rázem stal vycházející hvězdou strany.

"Kandiduji, abych vám sloužil jako příští prezident Spojených států," oznámil Beto O´Rourke minulý čtvrtek ve videovzkazu na Twitteru. Na gauči vedle něho na videu sedí jeho o devět let mladší manželka Amy, se kterou má tři děti.

Opět se potvrdilo, že jeho apel má mezi Američany velký ohlas. Za prvních dvacet čtyři hodin od oznámení kandidatury mu od jeho příznivců na kampaň přišlo 6,1 milionu dolarů. O´Rourke tím překonal laťku, kterou před ním nastavil Bernie Sanders, který za stejnou dobu v první fázi kampaně dostal 5,9 milionu.

Beto O´Rourke působí mladě, optimisticky, v jeho projevu je zápal a energie. Pro řadu voličů, jak ukázala jeho kampaň do senátu, je to přitažlivé. Což platí i pro média - netradičního, energického politika, který se svými dětmi ve sklepě zkouší rock band, je najednou všude plno.

Outsider a hrdý kapitalista?

Pro jeho velký profil v nadcházejícím čísle časopisu Vanity Fair jej nafotila slavná americká fotografka Annie Leibovitzová. A snímek, který vyjde přímo na titulní straně časopisu, je pak podle amerických médií přímým záměrným odkazem na fotografii Ronalda Reagana z obálky časopisu Time z února 1981, který jej po vítězství v prezidentských volbách vyhlásil osobností roku 1980.

O´Rourke se prezentuje jako outsider, média ale evidentně vzrušuje, že by to zároveň mohl být i černý kůň voleb. Podobně jako většina ostatních demokratických kandidátů podporuje všeobecné zdravotní zabezpečení a také ambiciózní plán transformaci americké energetiky, takzvaný Zelený nový úděl (Green New Deal), v rámci kterého by Amerika do deseti let přešla na obnovitelné zdroje.

Zároveň ale O´Rourke odmítá nálepku socialisty, jak demokraty za zmíněné programové návrhy označují mnozí republikáni, včetně prezidenta Donalda Trumpa. Bývalý kongresman upozorňuje, že před vstupem do politiky byl úspěšným podnikatelem, a označuje se za "hrdého kapitalistu".

Jeho vlastní politickou kartou, na které se už profiloval v loňské kampani do Senátu, je otázka imigrace do USA. Kritizuje Trumpa za výstavbu zdi na hranici s Mexikem a propaguje širší reformu, která by ilegálním imigrantům, kteří už jsou v USA, nabídla cestu k získání občanství.

Podle řady komentářů v konzervativních médiích je Beto O´Rourke prázdnou bublinou, spíše celebritou nežli skutečným politikem. A nijak vážně ho evidentně zatím nebere ani Donald Trump.

"Hodně máchá rukama. Ještě jsem neviděl, aby někdo takhle mával rukama. Je blázen, nebo se tak prostě chová?" komentoval Trump video, na kterém O´Rourke ve čtvrtek oznámil kandidaturu.

Je z čeho vybírat. A to je ten problém…

V demokratickém táboře si ale v souvislosti s O´Rourkem lámou hlavu nad jinou věcí. Jeho kandidatura totiž jen zvýraznila zásadní otázku: Koho by měli demokraté do souboje s Trumpem vůbec poslat?

Rozmanitost jejich početného pole kandidátů je pro demokraty na jedné straně výhodou, ale zároveň těžkou úlohou k řešení. Beto O´Rourke má charisma, je představitelem nové politické generace. Zároveň je to bílý muž s elitním vzděláním z Kolumbijské univerzity a je poměrně bohatý.

Neměla by ale proti Trumpovi větší šanci žena nebo zástupce menšin? Nebo vůbec nejlépe kombinace obou těchto skupin jako například kalifornská senátorka Kamala Harrisová?

Podle deníku New York Times je zřejmé, že ženy budou v této kampani mimořádně silné. A muži si to uvědomují. "Bylo by velmi těžké nevybrat ženu, vzhledem k tomu, kolik výjimečných žen kandiduje," odpověděl O´Rourke o víkendu v Iowě na dotaz, koho by si k sobě případně vybral jako kandidáta na viceprezidenta.

Pro mnohé mladé lidi je O´Rourke - jak to pro New York Times jedním slovem vystihla volička v Iowě - "cool". Hrál v rockových skupinách, jezdí na skateboardu.

Pro starší generaci by to ale mohlo být už moc. Podle agentury Reuters byl O´Rourke jako teenager členem jedné z prvních skupin amerických počítačových hackerů s názvem Kult mrtvé krávy.

A nebyla by pro tyto starší a konzervativnější voliče mnohem přijatelnější například středová senátorka z Minnesoty Amy Klobucharová, která se o víkendu během kampaně v městečkách ve východní Iowě míjela právě s O´Rourkem?

Zatím vyhrávají známe tváře

Z průběžných průzkumů mezi demokratickými voliči v tuto chvíli na první místě vychází Joe Biden s lehkým odstupem před Bernie Sandersem, ale dále už je propast.

Podle analytiků to není nic překvapivého. Jasně to ukazuje, že voliči se zatím orientují na dvě nejznámější tváře a že ostatní kandidáti se jim teprve musejí představit.

Beto O´Rourke může být znám v Texasu, senátorka Harrisová v Kalifornii. Ale v Iowě nebo v New Hamsphire, kde se za deset měsíců začne lámat volební chléb demokratických primárek, o nich běžný volič zatím nic moc neví.

"Toto je okamžik, aby tato nenahraditelná země dostala skutečné vedení," vzkazuje O´Rourke americkým voličům. Jeho video z gauče je ovšem jen úplným začátkem dlouhé kampaně, kterou má spolu s ním celé demokratické pole před sebou.

Ale v každém případě - pokud zahrneme i zatím ještě nepotvrzeného Joe Bidena, takhle početný a zároveň různobarevný peloton demokratických kandidátů na prezidenta Amerika ještě nezažila.

