Online: Proti Tunisanovi jsou další důkazy, potvrdil ministr. V kamionu našli jeho otisky

Podle Spolkového úřadu na ochranu ústavy (BfV), který plní funkci civilní kontrarozvědky, odjelo z Německa do bojových oblastí ovládaných teroristickým hnutím Islámský stát 890 radikálů. Z těch, kdo z Německa směřují k IS, jsou z dvaceti procent ženy a z pěti procent nezletilí. Kontrarozvědka odhaduje, že se zhruba třetina již vrátila zpět do Německa.