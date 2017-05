před 13 hodinami

Přední bankovní společnosti působící v Londýně plánují během dvou let přesunout z Británie na evropský kontinent zhruba 9000 pracovních míst. Vyplývá to z dosavadních prohlášení firem a z informací od zdrojů, na které se odvolává agentura Reuters. Banky přesunem pracovních míst reagují na takzvaný Brexit, tedy plánovaný odchod Británie z Evropské unie. Minulý týden nastínily plán přípravy na Brexit bankovní společnosti Standard Chartered a JPMorgan. Zařadily se tak mezi rostoucí počet bank, které chystají přesun aktivit z Londýna. Z přesunu bankéřů z Londýna by podle dosavadních informací měly těžit zejména německý Frankfurt nad Mohanem a irský Dublin.

