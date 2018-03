Akcie Facebooku prudce klesají. Během týdne se dostaly nejníže od července 2012

před 5 minutami

New York - Akcie sociální sítě Facebook tento týden klesly o 13 procent. To byl nejhorší týdenní výkon od července 2012, což bylo zhruba dva měsíce poté, co firma vstoupila na burzu. Důvodem je skandál s neoprávněným použitím dat o uživatelích facebooku firmou Cambridge Analytica, který vyvolal obavy o ochranu soukromí a přiměl zákonodárce na obou stranách Atlantiku zabývat se tím, jak firma nakládá s osobními informacemi uživatelů, uvedl server zpravodajské televize CNBC.

Cena akcií v pátek klesla pod 160 dolarů. Za celý týden se tržní kapitalizace Facebooku snížila o 75 miliard USD (1,5 bilionu Kč).

Facebook vstoupil na burzu v květnu 2012 za cenu 38 dolarů za akcii. Tržní kapitalizace firmy tak tehdy činila 104 miliard USD. Díky stabilnímu růstu počtu uživatelů a dominantnímu postavení na trhu s digitální reklamou akcie firmy stouply letos v únoru až na rekordních více než 195 dolarů za akcii. Nyní se tržní kapitalizace firmy pohybuje kolem 460 miliard USD.

Facebook dostala do problémů zpráva z minulého víkendu, podle které analytická společnost Cambridge Analytica neoprávněně získala informace o 50 milionech uživatelů facebooku a využila je mimo jiné při vývoji softwarových nástrojů pro podporu volební kampaně Donalda Trumpa v roce 2016.

Šéf Facebooku Mark Zuckerberg tento týden přiznal, že firma chybovala. Omluvil se uživatelům a slíbil zvýšit kontrolu přístupu internetových vývojářských firem k uživatelským datům.

Poslanci v USA, Británii a EU již oznámili, že si hodlají předvolat šéfa Facebooku, aby vysvětlil chování společnost a to, jak firma nakládá s daty svých uživatelů. Společnost již začaly rovněž vyšetřovat některé úřady na ochranu osobních údajů.

