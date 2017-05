Islámský stát ztratil v Afghánistánu desítky bojovníků i svého zdejšího šéfa

AKTUALIZOVÁNO před 20 hodinami

Afghánským speciálním silám se podle tamního prezidenta Ašrafa Ghaního podařilo v neděli zabít Abdula Hasiba, vůdce Islámského státu v Afghánistánu. Hasib se stal velitelem IS v této zemi poté, co jeho předchůdce Háfiz Saíd zahynul loni v srpnu při náletu amerického bezpilotního letounu. Během dalších náletů byli zabiti desítky bojovníků IS a byl zničen rozhlas této organizace.

Kábul - Afghánské letectvo zaútočilo na cíle ozbrojenců takzvaného Islámského státu (IS) ve východní provincii Nangarhár a za poslední den zabilo nejméně 34 bojovníků IS. Při náletech byla zničena i rozhlasová stanice, kterou mají pod kontrolou ozbrojenci. S odvoláním na afghánské ministerstvo vnitra o tom v pondělí informovala agentura AP. Bilanci náletů není možné ověřit z nezávislých zdrojů, protože do této oblasti nemají přístup novináři. Zničená rozhlasová stanice nelegálně šířila zprávy IS po provincii Nangarhár a představovala hrozbu prozápadní afghánské vládě. Nálety se zaměřily na stejnou oblast, kde byl zabit Abdul Hasib, šéf IS v Afghánistánu, o jehož smrti v neděli informoval afghánský prezident Ašraf Ghaní. Hnutí Islámský stát, které ovládá rozsáhlá území v Iráku a Sýrii, je čím dál tím aktivnější v Afghánistánu, a také v sousedním Pákistánu. Připojuje se k němu řada extremistů, kteří se dosud hlásili k hnutí Taliban či k teroristické organizaci Al-Káida. Sťali mi strýce, zajali mého bratra, ukradli moje auto. Reportáž z vesnic, kde vládl Islámský stát číst článek Afghánský prezident: Zdejší šéf IS je po smrti Příslušníci afghánských speciálních sil v neděli údajně zabili Abdula Hasiba, šéfa radikální organizace Islámský stát (IS) v Afghánistánu. S odvoláním na prohlášení afghánského prezidenta Ašrafa Ghaního o tom informovala agentura Reuters. Hasib byl jmenován šéfem IS v Afghánistánu poté, co jeho předchůdce Háfiz Saíd zahynul loni v srpnu při náletu amerického bezpilotního letounu. Předpokládá se, že Hasib nařídil sérii útoků v zemi včetně březnového napadení hlavní vojenské nemocnice v Kábulu, při němž se skupina ozbrojenců přestrojila za lékaře. Hnutí Islámský stát, které ovládá rozsáhlá území v Iráku a Sýrii, je čím dál tím aktivnější v Afghánistánu, a také v sousedním Pákistánu. Připojuje se k němu řada extremistů, kteří se dosud hlásili k Tálibánu či k teroristické organizaci Al-Káida. Video Reportáž z války s IS: V ulicích se válí těla obránců chalífátu, děti si hrají s odpálenými raketami

