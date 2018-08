Starostové pro Prahu staví na přeběhlících. Je jedno, odkud přišli, jsou tu nejlepší, říká předseda

Komunální hnutí Pro Prahu se opět pokouší dostat do pražského zastupitelstva i ovládnout městské části. Před čtyřmi lety sice při volbách do zastupitelstva hlavního města získalo jen 2,4 procenta hlasů, ale v menších městských částech získalo osm starostů a 88 zastupitelů. Nyní hnutí, které vede advokát Karel Fischer a kandiduje pod značkou Starostové pro Prahu, láká zejména na známé tváře, jichž se zbavily jejich původní strany.

Před čtyřmi lety vaše hnutí neúspěšně kandidovalo do zastupitelstva pod vedením Zbyňka Passera, bratra developera Radima Passera, a jejich sestřenice Petry Venturové. Co dělají dnes? Na kandidátce nikoho z rodiny Passerů nevidím.

Pochopili jsme se starosty, kteří to komunální hnutí zakládali, že spojení s jednou finančně silnou osobou, rodinou, v tu chvíli nebylo správné, protože developer nemá a neměl v Praze dobrou pověst.

Já osobně se domnívám, že investiční skupiny, které se podílejí na rozvoji infrastruktury a na rozvoji města, nejsou zlem, když se s nimi umí komunikovat a když se získá pro město výhoda. Na druhou stranu tehdy to spojení s podnikatelskou rodinou pana Passera nebylo správné. Podotýkám ale, že Zbyněk Passer nepřišel do hnutí a nestal se vedoucím představitelem hnutí proto, že by byl členem rodiny Passerů, ale protože byl starosta městské části Praha-Koloděje a byl jedním ze starostů, který se snažil rozšířit působnost toho hnutí i na magistrát.

Říkáte, že jste jediná "autentická" komunální strana, hnutí. Ale nestojí na podobném principu i hnutí Praha sobě Jana Čižinského? Myslíte, že budete mít vedle ní prostor?

Myslíte, že nás jde srovnat s hnutím člověka, který je současně poslancem za KDU-ČSL a starostou Prahy 7? Já to chápu jako projekt občanské nespokojenosti a jako takový ho respektuji, nicméně nepřináší pro Prahu nabídku kvalitní komunální politiky. My nabízíme kvalitu, která je založena na deseti letech fungování městských částí, velkých i malých.

On ale sehnal podpisy sta tisíc lidí, podobně už vyhrál volby v Praze 7.

Sbírání podpisů je přístup, který obdivuji, oceňuji, na druhou stranu to vychází z aktivistického pojetí. Jak sbírali podpisy? Sbírali je od Pražanů, ne pan Čižinský, ale desítky dobrovolníků. Ale jste si jist, že by na kandidátní listině měli odborníky prošlé mrazem, horkem, sluncem, žárem? To rozhodně ne. Je to hnutí nedávno založené. My máme patnáct starostů městských částí, kteří už dokázali, že to umí.

Ale když se člověk podívá na vaši kandidátku, tak ho napadne, zda to nejsou spíš lidé, kteří, byť třeba byli starosty, neuspěli v jiných stranách.

Koho máte na mysli?

Pan Zelený, který byl odvolán v Praze 5 kvůli podezřelému nakládání s majetkem, starosta Prahy 10 Vladimír Novák za ČSSD, který se ve své straně nedostal na kandidátku, a jeho místostarostka Ivana Cabrnochová, u níž to zelení odůvodnili "zásadním názorovým rozkolem a absolutní ztrátou důvěry".

Ta kandidátka je jeden velký celek, který má svůj smysl a význam. Máme starosty velkých i malých městských částí.

Nicméně se chlubíte jmény, která neuspěla jinde. Kromě již uvedených mohu zmínit exstarostku Prahy 3 Vladislavu Hujovou za TOP 09 a řadu dalších jmen. Jak jde dohromady tato směsice?

Jde do dohromady právě tak, že hlavní město už opravdu dře držkou v zemi, nerozvíjí se. Když se podíváte ven, tak vidíte, že údržba není taková, jako byla. Stanice metra už nejsou čisté, zapáchají, už to není pohodlné, život v Praze už není, co byl. To se stalo za posledních osm let, kdy město řídily celostátní strany. Ten, komu jde o to město, dostal nabídku, aby přišel k nám. Aby pomáhal budovat komunální hnutí, kterému o to jde.

Nikdo z nich, které jste jmenoval, nekandidoval do Poslanecké sněmovny, aby od toho utekl. (Cabrnochová, Novák i Zelený do sněmovny kandidovali, pozn. red.). Podívejte se například na Pirátskou stranu. Uspěli v Praze, získali čtyři zastupitele. Co udělali pro Prahu? Udělali to, že v nejbližších volbách tři z nich kandidovali do Poslanecké sněmovny. Praha potřebuje lidi, kteří ji skutečně chtějí řídit a umí ji řídit. Proto je tu například paní starostka Hujová, protože to je legenda v Praze 3, ona moji nabídku přijala a je naprosto super. Věděla, že už v topce nedostane prostor městskou část řídit.

Mluvíte o autenticitě, ale jak je autentické, když je někdo osm let v jiné straně a pak kandiduje za úplně jinou?

Lidé, které jsme oslovili my, jsou pražští politici a chtějí dělat program pražský. A je jedno, jestli přecházejí ze zelených, socialistů, nebo topky. My jsme oslovili ty, kteří jsou v Praze nejlepší.

Karel Fischer Předseda hnutí Pro Prahu a současně lídr kandidátky do zastupitelstva pod názvem Starostové pro Prahu. Jednapadesátiletý advokát byl počátkem tisíciletí předsedou pražské ODA, v letech 2002 až 2006 pak seděl v pražském zastupitelstvu za Demokraty Jana Kasla. Hnutí Pro Prahu založili v roce 2013 starostové několika menších městských částí, aby se bránili jejich zvažovanému zrušení. V roce 2014 kandidovalo do zastupitelstva hlavního města; kandidátka v čele s lídrem Zbyňkem Passerem a jeho sestřenicí a tehdejší předsedkyní hnutí Petrou Venturovou na druhém místě získala 2,4 procenta hlasů.

Ale třeba Miroslav Zelený, který byl zvolen za TOP 09 do zastupitelstva Prahy 5 a pak se odtrhl a založil hnutí Uzdravme naši politiku, byl odvolán z postu starosty, protože podle zastupitelů chtěl zašantročit majetek Prahy 5. A mimochodem kandidoval do sněmovny v roce 2013 jako dvojka uskupení paní Bobošíkové Hlavu vzhůru.

Tuto informaci slyším poprvé. Já oslovil osobně pana starostu Zeleného na doporučení kolegů, se kterými se zná patnáct let. Já dostal informaci, že pražská organizace TOP 09 je složená z příznivců Miroslava Kalouska a příznivců Karla Schwarzenberga. A když se v Praze 5 ukázalo, že ta křídla jsou tak nesmiřitelná, tak se stal starostou někdo uprostřed. A to byl pan Zelený. Proto jsem ho oslovil, protože byl ve středu mezi dvěma tábory, protože to byla pro mě určitá kvalita.

V pátek oznámil, že za vás bude kandidovat, i současný starosta Prahy 10 za ČSSD Vladimír Novák. Toho jste oslovil také vy, nebo to byla jeho iniciativa?

Pan starosta Novák informoval naše lidi v Praze 10, že bude odcházet ze sociální demokracie. Představte si situaci, že za mnou přijde pan starosta Prahy 10, který reprezentuje ČSSD, je současný starosta a bavíme se o tom, jestli by mohl posílit naše řady. Nedovedl jsem tu situaci vyřešit jinak, než že jsem jej na kandidátku přijal. Protože je starostou druhé největší městské části v Praze, to je významná posila.

Takže vaše kandidátka třeba v Praze 10 bude…

Novák bude dvojka, na magistrát pak desítka. My jsme měli už lídra v Praze 10 vybraného, je to Ivanka Cabrnochová, která kandiduje současně do hlavního města na pozici číslo čtyři.

Říkáte, že jste proti zprofanovaným politikům. Nevadí vám, že vládnoucí koalice nemá v Praze 10 nejlepší pověst a sama městská část má přezdívku Zátoka sviní?

Tu přezdívku jsem slyšel poprvé před měsícem. Mně nepřísluší zasahovat do fungování místních částí. Jsme metropolitní hnutí, organizovaní podle místního principu. Členem může být ten, kdo má bydliště v daném místě. Nemáme jinou ambici a neusilujeme o rozšiřování do jiných krajů. Pokud mě místní organizace v městské části Praha 10 přesvědčí o tom, že je správné posílit o starostu, tak je respektuji. Já si nedovedu představit, že bych odmítl starostu nějaké velké části, pokud není významný důkaz, že se dopustil něčeho nekalého.

Známé tváře, které kandidují Zastupitelstvo hlavního města: 1. Karel Fischer (dříve ODA a Demokraté Jana Kasla) 2. Jiří Nouza (exnáměstek primátora, TOP 09) 3. Vladimíra Hujová (exstarostka Prahy 3, TOP 09) 4. Ivana Cabrnochová (místostarostka Prahy 10, zelení) 5. Miroslav Zelený (exstarosta Prahy 5, TOP 09, Hlavu vzhůru) 6. Alexandr Lochman (starosta Čakovic) 10. Vladimír Novák (starosta Prahy 10, ČSSD) Městské části Praha 1 - Karel Fischer Praha 3 - Vladimíra Hujová Praha 4 - Pavel Caldr (exstarosta, dříve ODS a Hlavu vzhůru) Praha 5 - Miroslav Zelený Praha 8 - Josef Nosek (exstarosta za ODS), Václav Musílek (exstarosta za ODS, Suverenita Jany Bobošíkové) Praha 10 - Ivana Cabrnochová, Vladimír Novák

Ale vypadá to, že jen recyklujete tváře…

Bohuslav Svoboda v čele ODS není stará tvář? Jsou to hlavně komunálně zkušené tváře a v okamžiku, kdy Praha osm let tápe, nemá vizi, se obracíme na zkušené tváře. Když to nevyjde teď, tak to vyjde za čtyři roky.

Snažili jste se jednat se STAN o společné kandidátce pro komunální volby. Proč to nevyšlo?

STAN má jiná východiska existence v Praze. My jsme pražské komunální hnutí, které má zájem o rozvoj Prahy, zatímco STAN je celostátní, mělo účast ve vládě a má například jinou představu o přerozdělování daní.

Proč věříte, že uspějete?

Věříme, že se nám podaří dostat k Pražanům to, že Prahu mají řídit Pražané. Lidi, kteří v Praze žijí, bydlí, pracují, vychovávají děti, mají zde rodiče. Ti znají Prahu. Když se nám něco podobného podařilo v roce 2002, kdy se naší kandidátce pod vedením Jana Kasla podařilo získat 17,5 procenta hlasů, tak proč ne v současné době, kdy celostátně politické strany, stejně jako tehdy, Prahu neřídí dobře.

Každý slibuje, že se bude starat o Prahu, opraví mosty, dostaví okruh, přidá učitelům…

Toto věrohodně nemůže slibovat ten, kdo je nechal zchátrat, ten nemůže slibovat, že to napraví, ten udělal chybu a bylo by fér, kdyby nekandidoval. S Prahou to myslí dobře ti, kdo se o ni trpělivě a několik volebních období dobře starají, a důkazem je, že byli zvoleni voliči. Jsme jediné autentické komunální hnutí v Praze.

Na volby jsou také potřeba peníze. Před čtyřmi lety je donesla rodina Passerů, ti už u vás dnes nejsou. Jak to budete mít nyní?

My si ve volbách do Senátu v Praze 10, kdy jsme podporovali před dvěma lety zakladatele pražské záchranky Zdeňka Schwarze, vyzkoušeli, že když máte dobrý program, vizi a věrohodné lidi, kteří tu vizi představují, tak kampaň stačí udělat srovnatelnou s ostatními stranami. A jenom tak, aby byla vidět. Nyní máme kampaň rozplánovanou jako součet všech kampaní 24 městských částí, kde kandidujeme, a tu nadstavbu financujeme z příspěvků dárců, které se sbíhají.

Nerozhodovalo u pana Schwarze spíš jeho jméno než kampaň? Ostatně získal jen necelých deset procent a skončil až pátý, to není zrovna úspěch.

Ale Praha 10 je velké město, to už není kandidátka o obecné známosti. A musíte hlavně lidem dát vědět, že kandiduje, takže kampaň té značky je nutná.