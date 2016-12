AKTUALIZOVÁNO před 3 hodinami

Stanice I. P. Pavlova na trase C pražského metra byla ve čtvrtek dopoledne uzavřena po nálezu podezřelého batohu, vlaky jí jen projížděly. Policie stanici vyklidila a na místo dorazil pyrotechnik. "Na stanici I. P. Pavlova je to negativní, na místo se vrátil zpět majitel toho batohu, který ho tam zapomněl," řekl pak Aktuálně.cz mluvčí pražské policie Jan Daněk. Stanice byla podle dopravního podniku uzavřena od 10.21 do 11.25, tedy asi hodinu.

