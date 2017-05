Pád muže do kolejiště zastavil na hodinu provoz linky metra C mezi Florencí a Kačerovem

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Provoz metra linky C mezi stanicemi Florenc a Kačerov přerušil ráno v obou směrech na necelou hodinu pád třicetiletého muže do kolejiště ve stanici Pražského povstání. V úseku byla zavedena náhradní autobusová doprava. Provoz byl podle informací dopravního podniku obnoven v 8:34. Záchranáři podle mluvčí přijali tísňovou výzvu od svědků události. "Po příjezdu na místo záchranáři ošetřovali muže, který měl údajně po záchvatu křečí spadnou pod soupravu metra ve stanici Pražského povstání," řekla mluvčí záchranářů Jana Poštová. Záchranáři muže vyšetřili, zajistili, uvedli do umělého spánku a poté předali k další péči do motolské nemocnice.

