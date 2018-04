Omezení cyklistů v centru Prahy zatím neplatí, v ulicích chybějí značky. Město podcenilo přípravu

před 10 hodinami

Zákaz jízdy na kole v centrální části hlavního města se odkládá. Platit měl začít už na konci dubna, město však přípravy podcenilo a nemá připravené značení. Praha 1 se navíc podle magistrátu nedostatečně vypořádala s připomínkami.

Praha - Rozhodnutí Městské části Praha 1, které omezuje jízdu na kole v podstatné části centra metropole, zatím neplatí. A v dohledné době s největší pravděpodobností ani platit nebude.

Městská část uvedený dokument vyvěsila na svých stránkách 11. dubna s oznámením, že vymezení zakázaných zón pro cyklisty nabude účinnosti 15 dní od vyvěšení, tedy 26. dubna. Technická správa komunikací, která omezení měla označit, ještě nemá souhlas nejen s osazením, ale ani s objednáním značek.

Problém je mimo jiné v tom, že se magistrátu nelíbí, jak se městská část vypořádala s připomínkami. Těch bylo 65 a Praha 1 prakticky všechny zamítla. "Na městskou část Praha 1 jsme dali podnět na přezkum," potvrdil David Horatius z odboru financování a rozvoje dopravy pražského magistrátu.

"Magistrát chce, aby osazení značek proběhlo až poté, co budou řádně vypořádány připomínky magistrátu. To se ale nestalo," vysvětluje zastupitel a člen dozorčí rady Technické správy komunikací Ondřej Mirovský. Do doby, než bude vše v pořádku, podle něj magistrát jako akcionář TSK nechce dát souhlas, aby se instalace značení financovala.

Mezi výhradami magistrátu je například to, že opatření Prahy 1 neřeší napojení celoměstských cyklotras, které vedou centrem metropole a omezení je přeruší. Navíc se má radnice první městské části lépe vypořádat s bezpečností - podle magistrátu jsou totiž stanovené objízdné trasy nebezpečnější než ty dosud fungující.

Pro mluvčí Prahy 1 Veroniku Blažkovou bylo sdělení o zahájení přezkumného řízení překvapivé. "Nic o tom nevím a dnes to asi nezjistím. Mohu potvrdit, že omezení jízdy cyklistů na pěší zóně dnes (ve čtvrtek, pozn. red.) nezačne. Každé dopravní omezení musí mít ze zákona své značky," řekla Blažková.

Podle ní Praha 1 nikdy nestanovila přesné datum, kdy má k omezení cyklistů v pěších zónách například kolem Staroměstského náměstí dojít. Zákaz kol městská část ospravedlňuje tím, že opatření má zajistit bezpečnost chodců a obyvatel, kteří si na cyklisty pravidelně stěžují. K omezení však mělo podle dostupných dokumentů dojít právě ve čtvrtek.

V tuto chvíli tak není jasné, kdy kontroverzní omezení jízdy na kole v centru Prahy začne platit. "Konkrétní termíny nejsou ještě dány," dodala Blažková. Mluvčí ale uklidňuje Pražany tím, že omezení cyklistů bude platit pouze mezi 10. a 17. hodinou a pouze v pěších zónách, kde se pohybují v dané době davy lidí.

"A to na konkrétních pěších zónách, tedy nejedná se o zákaz kol v Praze 1, který se pořád v médiích opakuje," uzavřela Blažková. I tak se však proti rozhodnutí města konalo několik protestů a sepisovaly se petice.

Podobně chaoticky začal platit i předloňský zákaz vozítek Segway. Město tehdy vůbec nestihlo označit městské části před sezonou, a tak zákaz vstoupil v platnost až v prosinci 2016.

Městská část Praha 1 protlačila zákaz kol v centru metropole i přes desítky připomínek a odmítavý postoj pražského magistrátu. U soudu navíc leží žaloba sdružení Auto-mat, které žádá, aby soud předběžným opatřením platnost nařízení zastavil.

