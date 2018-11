Sen o galerii na Stalinu se Krnáčové rozplynul. Primátor Hřib ukládá projekt k ledu

Praze chybí galerie současného umění, zaostáváme za západními metropolemi. Těmito slovy se snažila prodat svůj vysněný projekt bývalá pražská primátorka Adriana Krnáčová. Avšak teprve na konci svého volebního období pro něj našla vhodné místo - na pražské Letné. Hnutí ANO ale neobhájilo svou vůdčí pozici v pražské radě, a netrvalo tak dlouho a nová koalice vysněný projekt Krnáčové ruší.

Takřka každý pražský primátor má svůj vysněný projekt, něco, o čem doufá, že po něm zůstane po další generace. Například Pavel Bém nepochybně považuje za svůj monument tunelový komplex Blanka, přestože to nebyl on, kdo u něj přestřihl červenou pásku.

Pro primátorku Adrianu Krnáčovou byla takovým projektem zbrusu nová galerie současného umění, díky které by se Praha zařadila třeba po bok Londýna a jeho Tate Modern. "Ano, mám takový sen. Myslím si totiž, že Praze chybí budova, kde je možné současné světové umění prezentovat," uvedla už dříve primátorka.

Teď je však všemu konec a zdá se, že se Krnáčové sen nesplní. Její nástupce Zdeněk Hřib (piráti) totiž Aktuálně.cz řekl, že nová rada záměr primátorky nesdílí. "Náš plán je galerii na Stalinu zrušit. Chceme ten projekt, tak jak byl momentálně rozběhnut, zcela ukončit," řekl Hřib.

Primátorka hledala místo, kam galerii umístit, od počátku svého volebního období. Například bylo chvíli ve hře, že se kulturní stánek otevře v chátrajícím průmyslovém areálu Pragovky ve Vysočanech. Ke konci své vlády se však Krnáčová definitivně rozhodla pro Letnou a místo, kde dříve stál obří Stalinův pomník, konkrétně pro tamní podzemí.

Radní proto nakonec v září ze "šuplíku" vytáhli šest let starou studii, kterou si nechalo vypracovat ještě dřívější vedení Prahy, a návrh schválili na jednom z posledních jednání. Na základě tohoto rozhodnutí mělo město vypsat soutěž na vytvoření projektové dokumentace za 50 milionů korun. Cenu samotného projektu odborníci odhadovali na další stovky milionů. Teď tyto plány padají.

Krnáčová: Čekala jsem to

Krnáčová to považuje za chybu, ale je s výsledkem smířená. "Proti vystupoval starosta Prahy 7 Jan Čižinský, protože chtěl místo zakonzervovat. Teď je předsedou jedné z koaličních stran, takže jsem to čekala," řekla Aktuálně.cz bývalá primátorka.

Upozorňuje, že dnes je podzemí pod bývalým Stalinovým pomníkem v havarijním stavu a musí se tak jako tak zrekonstruovat. "Pak ho můžeme znovu zakonzervovat, nebo smysluplně využít. A pokud by bylo následně využito jako galerie, tak je to nejen podle mě, ale třeba i podle ředitele Národní galerie naprosto ideální řešení," dodává Krnáčová. Národní galerie podle ní totiž dlouhodobě nové prostory potřebuje.

Postoj nové koalice není zcela překvapivý, ostatně piráti záměr kritizovali už před volbami. "Podobné projekty bývají diskutovány předem. Posuzuje se jejich dopad na okolí, zapojují se městské části a veřejnost. Tady ani nevíme, jak stavební práce pozmění park, jak provoz galerie ovlivní klidový charakter Letenských sadů a zdali je projekt vůbec potřebný," uvedl tehdy Adam Zábranský (piráti), dnes již pražský radní.

Upozorňoval i na to, že se za šest let od vypracování původní studie mnoho změnilo. Dříve chátrající místo bývalého Stalinova pomníku, právem považované za ostudu Prahy, už dnes dezolátním dojmem nepůsobí.

Od roku 2015 na Letné funguje kulturní centrum Stalin, ve kterém se pravidelně konají nejrůznější přednášky, promítání i kulturní akce. Podobné je to i s podzemím, kde měla vzniknout galerie. Aktuálně je v něm výstava Paměť národa a v prostoru našly místo i expozice společnosti Post Bellum nebo Signal festivalu. Horní část lokality, které vévodí mechanický metronom, je pak oblíbeným místem k setkávání a relaxaci.

Raději muzeum nesvobody než současného umění

Radní pro územní rozvoj Petr Hlaváček (TOP 09 a STAN) navíc nevylučuje, že ve Stalinu skutečně výstavní prostor po rekonstrukci vznikne. Jen to nebude galerie současného umění.

"Proběhne šetrná rekonstrukce, která tam umožní pořádat výstavy velmi podobné Paměti národa, která tam aktuálně je. Zvažujeme také nějaké využití tohoto prostoru v souvislosti s muzeem nesvobody, které máme v programu," říká radní.

Dodává, že podle něj se galerie moderního umění do této lokality nehodí. Jednak proto, že by si vyžádala značné stavební úpravy, které by poškodily historickou hodnotu místa, a jednak proto, že by narušila charakter okolí.

"Galerie moderního umění potřebuje, aby k ní přijížděly nákladní vozy s exponáty, a obecně je to dům, který kolem sebe vyvolává spoustu aktivit. To by v tomto prostoru, který respektujeme jako součást parku, nebylo vhodné," dodává Hlaváček. V příštích týdnech se nicméně sejde s ředitelem Národní galerie Jiřím Fajtem a bude se s ním bavit o možném náhradním umístění galerie.

Upoutávka na výstavu Paměti národa pod Stalinem na pražské Letné: