před 1 hodinou

Silné mrazy budou pokračovat i v nadcházejících dnech. Ve středu večer a v noci na čtvrtek mohou teploty klesnout i pod minus 12 stupňů Celsia, ojediněle až k -17 °C. Mrznout má hlavně v Čechách, především na Vysočině a na východě Zlínského kraje. Teploty hluboko pod bodem mrazu vydrží v celém Česku minimálně do konce tohoto týdne. V aktuální výstraze to uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Do středečního večera platí na Moravě a ve Slezsku varování před sněhovými jazyky, které může vytvářet vítr s čerstvým sněhem v polohách nad 500 metrů nad mořem. Ve středu večer vítr zeslábne. Pohyb venku mají kvůli silným mrazům omezit především malé děti, nemocní či senioři.

autor: ČTK