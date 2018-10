Kdy jsme pro banku příliš staří? Věk, kdy vám už nedají hypotéku, je překvapivě nízký

Věk hraje u hypoték zásadní roli. Limituje totiž splatnost úvěru. Podle finančních analytiků je ideální pětatřicetiletý žadatel. Kde je však ona oficiálně nepřiznaná věková hranice, po které už na úvěr, či jen spoluručení můžete zapomenout?

Praha - Banky mají k posouzení věku žadatele o hypoteční úvěr odlišné metodiky. Většina z nich toleruje věk 70 let v době poslední splátky úvěru, tedy pokud si žadatel bere hypotéku na obvyklých 20 let, po padesátce už na ni nedosáhne. Některé banky jsou přitom přísnější - omezují maximální věk na doplacení úvěru na 65 let, jak doporučuje Česká národní banka, a problém tak mohou mít i 45letí žadatelé. Jiné naopak tolerují konec hypotéky naplánovaný až na 75. rok věku klienta.

Problém se dá sice vyřešit zkrácením splatnosti úvěru, má to však logicky jeden zásadní problém, a tím je vyšší měsíční splátka. A vyšší splátka znamená menší dostupnost úvěru. David Eim ze společnosti Gepard Finance uvádí příklad. Když budete žádat o hypotéku ve výši 2,2 milionu korun ve věku 35 let, budete platit 30 let s úrokovou sazbou 2,49 % p.a. částku 8680 korun měsíčně. Pakliže ale požádáte o stejnou výši úvěru v padesáti letech, budete do 65 let platit už 14 660 korun měsíčně.

"Je ale typické, že o úvěr žádá více osob, manželé, případně rodiče s dětmi. A takové osoby potom mají logicky různý věk. A opět vstupují do hry odlišné podmínky jednotlivých bank. Některé se řídí věkem nejstaršího žadatele, jiné, za určitých podmínek, omezují splatnost věkem nejmladšího z žadatelů, a lze se tedy u nich dostat na delší splatnost," upozorňuje David Eim.

Podle něj je ideální věk pro čerpání hypotéky 35 let, maximálně čtyřicet. "Nad 40 let už většina bank splatnost hypotéky reálně omezuje," připomíná finanční analytik.

Podle Josefa Uchytila lze ale nalézt i banku, která u žadatelů zohledňuje také jejich povolání a například pro lékaře, právníky nebo učitele tuto hranici posouvá, vzhledem k jejich výdělku či relativní jistotě zaměstnání.

A doporučuje to samé co David Eim. "Splatnost úvěru si mohou starší žadatelé prodloužit tím, že do úvěru půjdou s mladším spolužadatelem. A několik bank na trhu umí přihlédnout k jeho věku. Vždy je to spojeno s nějakou dodatečnou podmínkou, někde stačí, aby měl mladší spolužadatel příjem ve výši splátky, jinde musí mít dostatečný příjem například na polovinu požadované výše hypotéky," doplňuje Uchytil.

Jak k úvěru pro "staré" přistupují banky

Například ČSOB se řídí pravidly České národní banky a chce, aby poskytnutou hypotéku klient doplatil do 65 let, což je pro ročníky 1971 a mladší hranice pro odchod do starobního důchodu.

"Minimální splatnost hypotečního úvěru je pět let, takže věk, kdy je možné si vzít u nás úvěr, je 60 let. Jsou případy, kdy klient požaduje jen několik set tisíc korun, aby si zpříjemnil komfort bydlení ve stáří, v takových případech je většinou splátka snesitelná," říká tiskový mluvčí ČSOB Patrik Madle.

A co Česká spořitelna, jedna z největší bank na trhu? "Ke každému žadateli přistupujeme individuálně. U každé hypotéky prochází žadatel credit scoringem, kdy je posuzována jeho schopnost splácet včetně parametru věku. Šedesátníkovi bude schválena kratší doba splatnosti hypotéky než čtyřicátníkovi, vždy je však stanovována individuálně. Banky jsou totiž ze zákona povinné správně posoudit schopnost dlužníka hypotéku splácet," říká tiskový mluvčí banky Filip Hrubý.

Stejně je nahlíženo i na spoludlužníky. "U hypotéky platí, že za splácení hypotéky ručí všichni spoludlužníci společně a nerozdílně, právně se jedná o solidární odpovědnost, to znamená, že každý ze spoludlužníků odpovídá za splnění celého dluhu. Podobně jako výše je tedy posuzována schopnost hypotéku splácet u každého z nich," dodává Filip Hrubý.

Důchodci mají smůlu

Jedna z menších českých bank Equa nastavuje splatnost hypotéky do 70 let, starší už většinou odmítá. "Nastavení splatnosti nad 70 let věku se děje pouze ve výjimečných případech a typicky se jedná o bonitní klienty, u kterých lze předpokládat, že budou schopni splácet hypotéku i v důchodovém věku nebo s velkou pravděpodobností splatí hypotéku dříve," říká tisková mluvčí banky Markéta Dvořáčková.

Zároveň vypočítává, že hypotéka ve výši dvou milionů korun při aktuální úrokové sazbě banky ve výši 2,89 % bude u čtyřicetiletého žadatele představovat splátku 8314 korun na třicet let. Pro šedesátníka bude splátka činit 19 211 korun.

Podobné podmínky má také UniCredit bank. Jak ale uvádí její mluvčí Petr Plocek, podíl hypoték se splatností do 10 let se pohybuje dlouhodobě v pásmu mezi jedním a pěti procenty, není o ně tedy velký zájem právě z důvodu vysokých splátek.

Pokud by byl žadatel už penzista, musí na hypotéku zapomenout. Ale podle odborníků osoby pokročilejšího věku už mají většinou své bydlení zajištěno a úvěr nepotřebují. Nemají ovšem mnoho šancí ani jako spoludlužníci, když například o hypotéku požádají děti a nemají dostatečný příjem. Záleží samozřejmě na výši důchodu, nicméně některé banky je zcela odmítají, jiné je považují jen za doplňkový příjem.