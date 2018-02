Jak na nepoctivé směnárny? Klienti by mohli odstoupit od smlouvy, navrhuje ministerstvo

před 20 hodinami

Norma by měla ochránit zejména turisty před těmi směnárnami, které nabízejí nestandardní, pro klienty nevýhodné kurzy.

Praha - Zákazníci směnáren by měli mít nově právo do dvou hodin od výměny peněz odstoupit od transakce. Částka je přitom kvůli možným spekulacím omezena na 1000 eur. Vyplývá to z novely zákona o směnárenské činnosti, kterou poslalo ministerstvo financí k připomínkám.

Norma by měla ochránit zejména turisty před těmi směnárnami, které nabízejí nestandardní, pro klienty nevýhodné kurzy. Opatření ministerstvu financí navrhla loni Česká národní banka, která na činnost směnáren dohlíží. Stejnou změnu navrhli nedávno v rámci poslaneckého návrhu zástupci Starostů a nezávislých.

"Důvodem předložení návrhu zákona je potřeba reagovat na nekalé praktiky některých směnáren při jednání se zahraničními turisty. Konkrétně se zavádí právo zákazníka odstoupit od smlouvy o provedení směnárenského obchodu do dvou hodin od provedení směny," uvádí materiál.

Limit částky má podle ministerstva financí zabránit spekulacím na vývoj kurzu a zneužití práva odstoupit od smlouvy. "Limit ohraničuje běžné výměny hotovosti za strany turistů i tuzemských zákazníků. U vyšších částek, kdy je klient nucen předložit doklad totožnosti, se předpokládá zvýšená obezřetnost ze strany zákazníků," uvedl úřad.

Novela zákona dále zpřísňuje pravidla pro inzerci výhodnější nabídky kurzů a evidenční povinnosti směnáren. "U obchodů, kde je možné odstoupit od smlouvy, se ruší předsmluvní informace. Klient tak obdrží jeden doklad, kde budou uvedeny všechny pro něj potřebné informace," uvádí dokument.

Novela také vymezuje hranici mezi provozováním směnárenské činnosti a poskytováním platebních služeb. "Bude postaveno na jisto, že platba kartou ve směnárně při nákupu valut je směnárenským obchodem. V zákoně o platebním styku dochází v návaznosti na to k úpravě vymezení bezhotovostního obchodu s cizí měnou," uvedlo ministerstvo.

Směnné kurzy i výše poplatků se u jednotlivých směnáren mohou lišit. Směnárny je stanovují samostatně, nezávisle na kurzech vyhlašovaných centrální bankou. Nová pravidla pro obor zavedl zákon o směnárenské činnosti, který byl schválen před pěti lety.

Směnárníci podle něj musejí dát zákazníkovi doklad o směně peněz, údaje na kurzovním lístku se musejí uvádět v přiměřené velikosti daným a srozumitelným způsobem a směnárny nesmějí vyměňovat peníze za méně výhodných podmínek pro klienta, než je uvedeno v informaci o kurzech a poplatcích na kurzovním lístku.

Zákon také stanovil, kdo může provozovat směnárenskou činnost a jaké povinnosti musí splnit, aby získal povolení.