Ženy berou v Česku výrazně méně než muži, potvrdila nová statistika

před 5 hodinami

Nové údaje ministerstva práce a sociálních věcí potvrdila, že ženy berou oproti svým kolegům méně. A to i přestože dosahují vyššího stupně vzdělání. V soukromém sektoru je to v průměru o 24 procent méně, ve veřejném pak o 17 procent méně. Navíc rozdíly se nedaří stírat, protože platy mužů rostou rychleji. Tento rozdíl způsobuje řada faktorů. Ženy stále působí v hůře odměňovaných oborech a obtížně pronikají do vyšších pozic. Na vině je i ztracený čas během mateřské dovolené, který se poté těžko dohání.

Praha - Ženy v Česku vydělávají v soukromém sektoru v průměru o 24 procent méně než muži. Ve státních službách a ve veřejné sféře mají průměrně o 17 procent méně. Vyplývá to z aktuálních údajů informačního systému o průměrném výdělku ministerstva práce.

Podle něj loni v prvním pololetí v soukromém sektoru průměrná mzda žen dosahovala 24 079 korun a mužů 31 603 korun. Plat mužů ve veřejné sféře činil 31 876 korun, plat žen 26 287 korun.

Ženy v Česku dlouhodobě vydělávají v průměru výrazně méně než muži. Česká republika v Evropské unii patří k zemím s největším rozdílem v odměňování. Za nižšími výdělky žen je to, že často pracují v hůř placených oborech a na nižších pozicích, na vyšší posty pronikají obtížně. Často ale i na stejných místech mají méně než jejich kolegové.

Studie ukázala, že na růst příjmu má vliv také mateřství a péče o děti. Kvůli několikaleté rodičovské a přerušení práce ženy své mužské kolegy už nikdy nedoženou. Sociologové poukazují na to, že ženy mívají nyní vyšší vzdělání než muži. Vysoké školy totiž absolvuje víc žen než mužů.

Platy dostávají zaměstnanci státu a veřejných institucí, mzdy zaměstnanci firem a organizací. U desetiny lidí, kteří vydělávají nejvíce, byl rozdíl v odměňování nejvyšší. Nejlépe placené ženy dostávaly loni o 25 procent nižší průměrnou mzdu a o 20 procent nižší plat než muži. Mzda desetiny nejlépe vydělávajících mužů v průměru činila 50 706 korun a plat 46 763 korun, ženská mzda dosáhla 37 828 korun a plat 37 387 korun.

Rozdíly v odměňování se v Česku nedaří stírat. Výdělky mužů rostou totiž často rychleji než výdělky žen. Loni v prvním pololetí stát a veřejné instituce přidaly mužům na mediánu o pět procent a ženám o 3,6 procenta. V soukromém sektoru na tom byly lépe ženy než muži, i když jen nepatrně. Přilepšily si meziročně o 5,6 procenta, muži o pět procent.

V roce 2015 rostly mzdy víc mužům. Mediánová částka se jim meziročně zvýšila o čtyři procenta, ženám o 3,6 procenta. Medián je střední hodnota, polovina lidí má výdělek pod ní a polovina nad ní. Také stát a veřejná sféra přidaly víc mužům, na mediánu meziročně o 4,9 procenta. Ženské mediánové platy se zvedly o 3,3 procenta.

V roce 2012 se medián mezd zvedl víc ženám - o 0,9 procenta. Mužům rostl o 0,2 procenta. Ženy na tom byly lépe i ve veřejné sféře. Platový medián se jim zvýšil o 2,6 procenta, mužům o 1,3 procenta. V roce 2011 medián mezd mužů zvýšil o tři procenta, ženám o 3,2. Platový medián zaměstnancům státu a veřejných služeb ale klesl o 2,4 procenta, zaměstnankyním se zvýšil o 1,8 procenta.

Experti upozorňují na to, že rozdílné odměňování nemá dopad jen na ženy, ale také na jejich rodiny. Žena si loni v soukromém sektoru vydělala v průměru o 90 288 korun hrubého méně než muž. Ve státních a veřejných službách měly ženy v průměru o 67 086 korun méně než muži.

Ke změně má přispět pětiletý projekt "22% k rovnosti", který ministerstvo práce před rokem zahájilo. Rozdíly ve výdělcích v jednotlivých regionech v daných profesích má ukázat například mzdová kalkulačka. Měla by ženám pomoci říct si o odpovídající odměnu. Podle zjištění se totiž často podhodnocují. Vzniknout má také návod postupu při pohovorech.

Zaměstnavatelům by mohl případné nerovnosti v odměňování pomoci odhalit program Logib. Zadají anonymizované údaje o věku, vzdělání, pozicích a odměnách pracovnic a pracovníků. Získají podrobnou analýzu. Program vznikl ve Švýcarsku, převzalo ho pak i německé ministerstvo pro rodinu.

autor: ČTK