Bankovní rada ČNB má nové členy. Podívejte se, proč Zeman jmenoval Michla a Holuba

Prezident Miloš Zeman jmenoval novými členy bankovní rady ekonomy Aleše Michla a Tomáše Holuba. Od prosince nahradí v radě viceguvernéry ČNB Mojmíra Hampla a Vladimíra Tomšíka, kterým vyprší druhé funkční období a na třetí už nemohou kandidovat.

Prezident dnes také zároveň jmenoval stávající členy rady Marka Moru a Tomáše Nidetzkého viceguvernéry ČNB.

Dalšími členy bankovní rady jsou guvernér Jiří Rusnok a členové rady Vojtěch Benda a Oldřich Dědek.

Zeman při jmenování nových členů bankovní rady vyjádřil spokojenost s tím, jakou měnovou politiku ČNB vede. Ocenil postupné zvyšování úrokových sazeb i snahu ČNB o omezení dostupnosti hypoték, které podle něj může působit jako prevence před tím, aby v Česku nastala hypoteční krize podobně jako před deseti lety v USA.

Zeman také uvítal, že ČNB opustila režim devizových intervencí. "Po nevydařené epizodě s devizovou intervencí jsem rád, že se měna vrátila na tržní hodnoty, a jak jste si zajisté všimli, i nadále pokračuje ekonomický růst a nízká nezaměstnanost a dvouprocentní inflace," řekl. Pokud by nastalo hospodářské zpomalení, byl by to podle něj důsledek začínající obchodní války mezi USA a Čínou.

Tomáš Holub (44) Dosavadní šéf měnové sekce ČNB se narodil 19. srpna 1974 v Liberci. Vystudoval ekonomii na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, kde získal v roce 2001 titul PhD. v oboru teoretická ekonomie.

Absolvoval také studijní pobyty na Georgetownské univerzitě ve Washingtonu a na britské Londýnské ekonomické škole (LSE). V letech 1998 až 2002 přednášel na Vysoké škole ekonomické v Praze, od roku 1998 přednáší na Institutu ekonomických studií FSV UK, zaměřuje se na mezinárodní makroekonomii a monetární ekonomii.

Působil také v Komerční bance v týmu ekonoma Kamila Janáčka, někdejšího člena rady ČNB (1996 až 2000). Holub od května 2004 vedl měnovou sekci ČNB, jeden z jejích hlavních orgánů. Předtím byl čtyři roky poradcem tehdejšího guvernéra centrální banky Zdeňka Tůmy.

Podle Lidových novin patří k podporovatelům intervencí, které ČNB prováděla od listopadu 2013 do dubna 2017 s cílem oslabit korunu kvůli hrozící deflaci. Je členem představenstva a výkonného výboru České společnosti ekonomické (ČSE), která pomáhá rozvoji a popularizaci ekonomie v Česku. V letech 2006 až 2007 byl prezidentem ČSE.

Dříve mimo jiné působil v týmech místopředsedů vlád pro ekonomiku Martina Jahna a Jiřího Havla a od roku 2006 do roku 2015 pracoval v Raiffeisenbank.

Mora byl od roku 2015 ředitelem pro rozpočet, daňovou a regionální politiku na generálním sekretariátu Rady Evropské unie. V minulosti pracoval v Evropské komisi, na ministerstvu školství či Úřadu vlády ČR. Vedl tým, který po obsahové stránce připravil a koordinoval české předsednictví v EU v roce 2009. V letech 2010 až 2015 byl vedoucím kanceláře generálního tajemníka Rady EU.

Nidetzký působil před příchodem do ČNB v pojišťovně NN (dříve ING). Předtím pracoval například v ČSOB pojišťovně nebo skupině České spořitelny. Ve skupině ING, mimo jiné jako šéf penzijního fondu, působil od roku 2003 do roku 2013 i nynější guvernér ČNB Rusnok.

Sedmičlenná bankovní rada ČNB určuje měnovou politiku země a rozhoduje o zásadních měnově-politických opatřeních. Členové rady mají šestiletý mandát a nesmějí zastávat funkci více než dvakrát. ČNB je vedle utváření měnové politiky zodpovědná za dozor nad celým finančním trhem, včetně bank, pojišťoven a kapitálového trhu.