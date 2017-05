Tykač Počerady nezíská. Dozorčí rada odmítla ČEZ nabídku za deset miliard korun

AKTUALIZOVÁNO před 4 minutami

Společnost Vršanská uhelná nabídla za elektrárnu Počerady deset miliard korun, dozorčí rada ale prodej neschválila. Možný prodej elektrárny kritizovali ekologové, vadilo jim, že by v takovém případě fungovala elektrárna déle.

Praha - Dozorčí rada energetické společnosti ČEZ neschválila prodej hnědouhelné elektrárny Počerady společnosti Vršanská uhelná ze skupiny Czech Coal finančníka Pavla Tykače. Agentuře ČTK to sdělil předseda rady Václav Pačes. Podle dřívějších informací prodej elektrárny podpořilo představenstvo ČEZ.

Dozorčí rada ČEZ jednala o možném prodeji elektrárny už na konci dubna. Tehdy rozhodnutí o prodeji elektrárny odložila a vyžádala si od vedení ČEZ k záměru další materiály.

Vršanská uhelná dříve uvedla, že nabídla za Počerady deset miliard korun a nabídka platí za dohodnutých podmínek jen do konce dubna. Ve středu sdělila, že nabídku prodloužila tak, aby ji dnes mohla dozorčí rada ČEZ projednat.

Podotkla, že případný obchod ale neuskuteční v rozporu se stanoviskem ministerstva financí, přes které stát vlastní majoritní podíl v ČEZ. Ministr financí Andrej Babiš (ANO) dříve prodej elektrárny kritizoval. Jeho resort ale ve středu uvedl, že stanovisko ministerstva nemůže převážit rozhodnutí, které přijme dozorčí rada.

Dozorčí rada ČEZ má 12 členů. Stát má osm členů, zbytek jsou zástupci zaměstnanců. Babiš už dříve uvedl, že na základě koaličních dohod nominoval do dozorčí rady ČEZ za stát čtyři zástupce jeho resort, tři zástupci jsou nominováni ČSSD a jeden KDU-ČSL.

Možný prodej elektrárny kritizovali ekologové. Vadil jim zejména fakt, že by Vršanská uhelná, potažmo Czech Coal, provozovala elektrárnu do budoucna déle než ČEZ. Vedoucí energetické kampaně Greenpeace ČR Jan Rovenský označil rozhodnutí dozorčí rady za zázrak.

"Fakt, že se mocnému tandemu (generální ředitel ČEZ Daniel) Beneš - Tykač již napodruhé nepodařilo zválcovat dozorčí radu ČEZ, do kategorie zázraků celkem patří. Zbývá detail: provést urychleně takové změny ve vedení a stanovách firmy, které by zabránily managementu chovat se, jako by mu patřila," řekl Rovenský.

Elektrárna Počerady leží na Lounsku mezi městy Louny a Most. Svým instalovaným výkonem 5 x 200 MW patří k největším uhelným elektrárnám v zemi. Podle aktuální výroční zprávy ČEZ vzrostl loni čistý zisk elektrárny o 63 procent na 439 milionů korun, tržby stouply o 44 procent na 7,7 miliardy korun. Celková aktiva elektrárny vzrostla meziročně o deset procent na 9,7 miliardy korun.

V roce 2013 uzavřela Vršanská uhelná s ČEZ dlouhodobou smlouvu o dodávkách uhlí do elektrárny Počerady na 50 let, jejíž součástí byly i dvě opce na prodej elektrárny. První opci mohl ČEZ na základě smlouvy využít už v roce 2015. Tehdy ji nevyužil a elektrárna zůstala jeho majetkem. O druhé opci na prodej k roku 2024 musí ČEZ rozhodnout do konce roku 2019. Pokud by této druhé opce využil, získal by za elektrárnu dvě miliardy korun.