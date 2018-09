Toyota svolává ke kontrole přes milion hybridů. Řeší zkrat v motoru

Kontrola se týká vozů vyrobených v Japonsku od června 2015 do května 2018. Zahrnuje modely Prius a C-HR.

Tokio - Automobilka Toyota Motor Corp. plánuje svolat ke kontrole v Japonsku, Severní Americe, Evropě a dalších regionech zhruba 1,03 milionu hybridních vozů, včetně modelu Prius. Důvodem je možný problém u kabelového svazku v motoru, který může způsobit požár, oznámila automobilka.

Toyota upřesnila, že svazek kabelů, který je připojen k hybridní řídící jednotce, se může dostat do kontaktu s krytem. Pokud se na svazku nebo krytu nahromadí prach, může se izolace kabelů časem opotřebovat kvůli vibracím vozu. To by pak mohlo způsobit zkrat, který může vyvolat požár.

Kontrola se týká vozů vyrobených v Japonsku od června 2015 do května 2018. Zahrnuje modely Prius a C-HR. Mluvčí Jean-Yves Jault dodal, že v Japonsku byl zaznamenán jeden incident v souvislosti se zkratem. Požár však nevznikl, pouze se z vozu kouřilo, napsala agentura Reuters.