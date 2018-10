Systém jednotné jízdenky na vlaky bude stát 254 milionů korun

Vedle jednotných jízdenek návrh zákona počítá s otevřením tuzemského železničního trhu dopravcům, kteří dosud nemají v Česku své sídlo. Nově jim bude stačit sídlo v některé ze zemí Evropské unie.

Praha - Zavedení systému jednotných jízdenek na železnici a jeho pětiletý provoz budou stát 254 milionů korun. Systém jednotného tarifu budou muset využívat všichni dopravci, kteří jezdí na základě objednávek státu a krajů. Vyplývá to z novely zákona o drahách, kterou ve středu projedná vláda. Novela zároveň umožní na tuzemský železniční trh vstup zahraničních dopravců, aniž by museli mít v Česku sídlo.

Podle dřívějších vyjádření ministerstva dopravy by měl být systém jednotného tarifu hotový do roku 2020. Stát tím chce umožnit cestujícím využívat vlaky více dopravců při jedné cestě na jedinou jízdenku a postoupit tak při liberalizaci trhu. Ceny jízdenek budou určovat cenové předpisy.

Vedle povinné účasti dopravců, kteří obsluhují vybrané tratě na základě smlouvy o veřejné službě, se budou moci dobrovolně do systému připojit dopravci i na tratích, na kterých jezdí na vlastní komerční riziko. To v současnosti platí například na trati mezi Prahou a Ostravou.

Vedle jednotných jízdenek návrh zákona počítá s otevřením tuzemského železničního trhu dopravcům, kteří dosud nemají v Česku své sídlo. Nově jim bude stačit sídlo v některé ze zemí Evropské unie.

Další část novely upravuje povinnosti provozovatele dráhy, které by měly předejít případné diskriminaci a střetu zájmů ze strany provozovatelé dráhy vůči dopravcům. Zavádí tak například neslučitelnost funkcí ve volených orgánech provozovatele dráhy a dopravce, nebo vyloučení vzájemného poskytování půjček. Návrh mimo jiné zavádí povinnost zřídit odštěpný závod, pokud provozovatel dráhy na ní funguje i jako dopravce. Odštěpný závod by pak měl při organizování provozu postupovat nezávisle.

O systému jednotného jízdného se hovoří několik let. Stát zadal vybudování a provoz systému státnímu podniku Cendis. Nejdříve by celosíťové jízdenky měly platit na železnici, postupně by se ale systém mohl rozšířit do autobusové nebo integrované dopravy.