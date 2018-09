Prazdroj investuje do pivovaru na Slovensku čtyři miliony eur. Nejvíc věří plechovkám

Zhruba polovinu v pivovaru Šariš společnost vynaloží na novou linku na plnění piva do plechovek, její kapacita stoupne o třetinu.

Bratislava - Společnost Plzeňský Prazdroj Slovensko z japonské skupiny Asahi investuje 4,4 milionu eur (113 milionů korun) do rozšíření výroby a do modernizace svého pivovaru na východním Slovensku, ve kterém kromě slovenských značek piv vaří také ochucené varianty české značky nealkoholického piva Birell. Novinářům to řekl generální ředitel Plzeňského Prazdroje Grant Liversage.

Zhruba polovinu z ohlášené investice v pivovaru Šariš společnost vynaloží na novou linku na plnění piva do plechovek. Její kapacita stoupne o třetinu, tedy o 22 000 hektolitrů měsíčně.

Nová linka bude instalována začátkem příštího roku a v plném provozu bude na konci února 2019. Vyrobené pivo bude určeno pro slovenský a maďarský trh. Podle Liversageho zájem spotřebitelů o pivo v plechovkách je na Slovensku z hlediska podílu prodeje vyšší než v České republice.

Ve svém slovenském pivovaru kromě piva Birell skupina vaří slovenské značky Šariš, Topvar a Smädný Mních.

Plzeňský Prazdroj Slovensko, který je dvojkou na slovenském trhu s pivem, loni zvýšil prodej piva v zemi pod Tatrami o téměř pět procent na více než 1,5 milionu hektolitrů. Většinu z tohoto objemu tvořily české značky koncernu.

Do skupiny Asahi patří také největší výrobce piva v Česku Plzeňský Prazdroj, který letos v červenci ohlásil investici 580 milionů korun do stavby linky na plnění plechovek v Nošovicích na Frýdecko-Místecku. Kromě toho vynaložil 280 milionů korun do rozšíření výroby piva Pilsner Urquell.