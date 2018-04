Bývalé byty OKD jsou v zástavě u britské společnosti. Marvanová má pochybnosti

před 3 hodinami

Ostrava - Majetek společnosti Residomo, která v Moravskoslezském kraji vlastní více než 43 000 bývalých hornických bytů OKD, je v zástavě u britské správcovské skupiny Wilmington Trust. Napsal to server HlídacíPes.org.

Skupina zastupuje držitele dluhopisů v hodnotě 680 milionů eur (více než 17,2 miliardy korun), s úrokem 3,375 procenta a splatností v roce 2024, které společnost Residomo vydala.

Ředitel společnosti Residomo Jan Rafaj uvedl, že transakcí firma přefinancovala předchozí úvěry.

HlídacíPes.org napsal, že smlouva současně počítá se zajištěním "veškerých současných i budoucích, existujících i podmíněných dluhů Residomo" až do celkové výše 1,75 miliardy eur (přes 44 miliard korun).

"V případě, že to půjde, jak jsme prognózovali, tak se nic nebude dít - dál bude firmu řídit náš management. Držitelům dluhopisů nyní pouze vykazujeme zhodnocení jejich prostředků a posíláme jim úroky," řekl serveru Rafaj. Šlo podle něj pouze o transakci s cílem snížení původního dluhu a majiteli dluhopisů jsou penzijní fondy, investiční skupiny, banky a velcí investoři.

Podle serveru transakce vzbuzuje pochybnosti u advokátky Hany Marvanové, která v minulosti zastupovala nájemníky bytů OKD ve sporu s původními majiteli. "Dochází tam k podivným peněžním tokům. Zástavní smlouva de facto znamená, že vám někdo dá peníze, nevlastní to sice přímo, ale skrze zástavní smlouvu to ovládá a pak dostane. Moje hypotéza je, že je tu záměr zakrýt vlastníka," uvedla Marvanová. Rafaj to odmítá.

Residomo (dříve RPG Byty) je největším soukromým poskytovatelem nájemního bydlení v Česku. V jeho bytech o celkové ploše přibližně 2,6 milionu metrů čtverečních bydlí na 90 000 lidí. Za nové majitele vystupuje mezinárodní společnost Round Hill Capital, která sídlí v Londýně.

Společnost RPG Byty získala byty od své mateřské firmy spoluvlastněné podnikatelem Zdeňkem Bakalou RPG Industries, která je koupila v roce 2004 spolu s těžební společností OKD.

V privatizační smlouvě se zavázala, že v případě prodeje bytů je nabídne přednostně nájemníkům za netržních podmínek. Společnost ale byty neprodávala, zato v roce 2015 změnila majitele celá firma. Proti prodeji společnosti vystupovalo Sdružení nájemníků BytyOKD.CZ hájící zájmy nájemníků, podle nějž šlo o další krok k dokončení podvodné privatizace OKD a hornických bytů. Privatizací OKD se zabývá soud i parlamentní komise.

Poznámka: Zdeněk Bakala je majitelem společnosti Economia, která vydává i on-line deník Aktuálně.cz.