Průměrná cena bytu v Praze pokořila 100 tisíc korun za metr čtvereční. Tempo růstu ovšem klesá

Průměrný prodaný byt stál 6,21 milionu korun, jeho jednotková cena byla 98 000 korun za metr čtvereční. Jeho velikost činila 63 metrů čtverečních.

Praha - Průměrná nabídková cena volných nových bytů v Praze na konci června meziročně vzrostla o 8,3 procenta na 100 300 korun za metr čtvereční. Tempo růstu však již postupně klesá, když v polovině loňského roku nové byty meziročně zdražily o 22,5 procenta.

Počet volných dostupných bytů v nabídce developerů na konci června meziročně vzrostl o necelou čtvrtinu na 5269. Vyplývá to z údajů poradenské společnosti Deloitte, které má ČTK k dispozici.

Nové projekty přinesly v květnu a červnu na pražský trh do přímé nabídky developerů 1305 bytů. Podle analytika Deloittu Petra Hány tvořily rozhodující část nabídky nové etapy již nabízených velkých projektů.

"Květen a červen přinesly na pražský rezidenční trh nejvíce bytů v těchto měsících od roku 2014. S novými projekty přišly téměř všechny developerské společnosti. Současně se podstatně zvýšila snaha developerů o doprodej zbylých obvykle dražších bytů zejména v již dokončených projektech, která se promítla jak do marketingových akcí, tak do cenové politiky," uvedl Hána.

První polovina roku byla podle něj z hlediska nabízených nových bytů nejlepší od konce krize. Přinesla 3376 bytů, což je téměř o desetinu více než v rekordním roce 2014.

"První vlaštovky jaro nedělají. Aktuální čísla sice vypadají pozitivně, ale tvrdit, že se v Praze situace v oblasti výstavby zlepšuje, by bylo více než předčasné. Podařilo se sice povolit několik větších projektů a ty dát díky tomu do prodejní nabídky, ale z celkového počtu 40 000 bytů v 900 projektech, které jsou v Praze uvězněny v povolovacím řízení, je to zanedbatelné číslo," doplnil ředitel Asociace developerů Tomáš Kadeřábek.

Průměrná nabídková cena volných nových bytů a meziroční růst v Praze:

Období Průměrná cena v korunách Meziroční změna Červen 2018 100 300 za metr čtvereční 8,3 % Duben 2018 99 400 za metr čtvereční 10 % Únor 2018 95 800 za metr čtvereční 8,2 % Prosinec 2017 95 900 za metr čtvereční 12,4 % Říjen 2017 93 100 za metr čtvereční 15 % Srpen 2017 93 500 za metr čtvereční 23,6 % Červen 2017 92 600 za metr čtvereční 22,5 % Duben 2017 90 400 za metr čtvereční 23 % Únor 2017 88 500 za metr čtvereční 22,4 %

Zdroj: Deloitte

Nejdražším pražským obvodem zůstává Praha 1 s průměrnou cenou 211 700 korun za metr čtvereční. Nejlevnější je Praha 9 s průměrem 84 600 korun. Meziročně ceny nejvíce vzrostly v Praze 1 a v Praze 10, shodně o 25,9 procenta. V Praze 6 ceny stagnovaly.

Nabídkové ceny nových volných bytů v květnu a červnu v jednotlivých pražských částech:

Městská část Průměrná cena v korunách Meziroční změna Praha 1 211 700 za metr čtvereční 25,9 % Praha 2 127 600 za metr čtvereční 7,8 % Praha 3 106 400 za metr čtvereční 7,3 % Praha 4 85 300 za metr čtvereční 13,6 % Praha 5 104 800 za metr čtvereční 5 % Praha 6 121 200 za metr čtvereční 0 % Praha 7 97 000 za metr čtvereční 6,7 % Praha 8 108 600 za metr čtvereční 8,7 % Praha 9 84 600 za metr čtvereční 16 % Praha 10 90 000 za metr čtvereční 25,9 %

Zdroj: Deloitte

V květnu a červnu developeři v Praze prodali 968 nových bytů, meziročně zhruba o třetinu více. Nejvíce patřilo společnosti Central Group (167), následují Penta (97), Edifice Krejcárek (77), Finep (67) a Skanska Reality (61). Průměrný prodaný byt stál 6,21 milionu korun, jeho jednotková cena byla 98 000 korun za metr čtvereční. Jeho velikost činila 63 metrů čtverečních.